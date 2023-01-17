Лондонский Citibank оценит в российском суде вероятность дефолта Veon

УК «Лидер» пытается через суд запретить продажу нидерландским холдингом Veon телекомоператора «Вымпелком» его топ-менеджерам без гарантий выплат компании по еврооблигациям. Об этом «Ведомости» сообщали в конце ноября. Первоначально УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но, получив «категорический отказ», пошла в суд.