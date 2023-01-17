Лондонский Citibank оценит в российском суде вероятность дефолта Veon

Лондонский Citibank оценит в российском суде вероятность дефолта VeonО привлечении банка к разбирательству с УК «Лидер» ходатайствовала «дочка» Veon «Вымпелком»
Арбитражный суд Москвы привлек лондонский Citibank к рассмотрению иска УК «Лидер» к «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн») на 1,8 млрд руб. Банк и Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечены в качестве третьих лиц. Об этом было объявлено на заседании суда, которое состоялось 16 января.
УК «Лидер» пытается через суд запретить продажу нидерландским холдингом Veon телекомоператора «Вымпелком» его топ-менеджерам без гарантий выплат компании по еврооблигациям. Об этом «Ведомости» сообщали в конце ноября. Первоначально УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но, получив «категорический отказ», пошла в суд.
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