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Лондонский Citibank оценит в российском суде вероятность дефолта Veon

О привлечении банка к разбирательству с УК «Лидер» ходатайствовала «дочка» Veon «Вымпелком»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анна Устинова
Veon (бренд «Билайн») дефолтного состояния не признает, но «Лидер» «говорит о признаках дефолта» / Денис Абрамов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы привлек лондонский Citibank к рассмотрению иска УК «Лидер» к «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн») на 1,8 млрд руб. Банк и Национальный расчетный депозитарий (НРД) привлечены в качестве третьих лиц. Об этом было объявлено на заседании суда, которое состоялось 16 января.

УК «Лидер» пытается через суд запретить продажу нидерландским холдингом Veon телекомоператора «Вымпелком» его топ-менеджерам без гарантий выплат компании по еврооблигациям. Об этом «Ведомости» сообщали в конце ноября. Первоначально УК «Лидер» обращалась к «Вымпелкому» с требованием признать обязательства Veon по еврооблигациям, но, получив «категорический отказ», пошла в суд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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