Россия экспортировала в декабре 2022 года рекордные объемы бензина и дизеля

Россия экспортировала в декабре 2022 года рекордные объемы бензина и дизеляРост отгрузок может продолжиться и в январе, считают аналитики
Экспорт дизтоплива из России в декабре 2022 г. достиг многолетнего максимума в 1,2 млн барр./сутки. Об этом сообщается в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) от 18 января 2023 г. Поставки российского дизеля в Евросоюз (ЕС) в декабре также стали рекордными за последние 10 месяцев и составили 720 000 барр./сутки.
По данным МЭА, Россия в декабре прошлого года также рекордно нарастила поставки бензина за рубеж – сразу на 110 000 барр./сутки относительно экспорта в декабре 2021 г. до 275 000 барр./сутки. «Часть [этого] увеличения пришлась на ЕС», – говорится в отчете.
В целом экспорт нефтепродуктов из России в Европу в течение 2022 г. составлял в среднем 1,2 млн барр./сутки, оставаясь стабильным по отношению к показателям 2021 г.
Страны Европы до введения санкций из-за СВО на Украине были основным рынком сбыта для российских нефтепереработчиков. В 2021 г. Россия поставила в ЕС 91 млн т нефтепродуктов, или 14% от потребности региона. Еще 14% российского экспорта, или 20 млн т, направилось в Африку и Латинскую Америку, 13%, или 19 млн т, – в Азиатско-Тихоокеанский регион. В США в 2021 г. было поставлено 12 млн т нефтепродуктов, или 8% экспорта РФ.
Европейские страны наращивают импорт нефтепродуктов из России в течение нескольких последних месяцев, так как 5 февраля 2023 г. вступит в силу эмбарго на их морские поставки в ЕС. Одновременно начнет действовать потолок цен на нефтепродукты из России. По данным источников The Wall Street Journal, речь идет об установлении предельной цены отдельно для более дорогих (дизель) и более дешевых (мазут) нефтепродуктов. Уровень пока не назывался. Но аналитики ранее прогнозировали «Ведомостям», что первый может быть установлен на уровне от $650/т, а второй – $350/т.
Подобные ограничительные меры уже действуют в отношении российской нефти: с 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на морские поставки сырья из РФ в ЕС, а также потолок цен на нефть на уровне $60/барр. Исключения из эмбарго получили страны, которые импортируют нефть по трубопроводу «Дружба»: Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария.
Несмотря на санкции, российский экспорт нефти и нефтепродуктов остается устойчивым, отмечает МЭА. Рост поставок нефтепродуктов частично компенсировал сокращение экспорта нефти в декабре на 200 000 барр./сутки в годовом выражении. При этом после 5 декабря поставки нефти в ЕС морем сократились на 240 000 барр./сутки в годовом выражении, что также было частично компенсировано ростом прокачки по экспортному нефтепроводу «Дружба» на 100 000 барр./сутки. На этом фоне доля Евросоюза в российском экспорте в 2022 г. сократилась до 39% с 45% в 2021 г.
В целом в 2022 г. экспорт нефти и нефтепродуктов из России вырос на 4% до 7,8 млн барр./сутки. Основной прирост, по данным МЭА, пришелся на нефть, так как экспорт нефтепродуктов «остался на прежнем уровне».
Россия занимает третье место в мире после США и Китая по производству нефтепродуктов и около половины произведенного топлива поставляет за границу. В 2021 г. российские заводы переработали 285 млн т нефти и 146 млн т нефтепродуктов было экспортировано. Дизтопливо является одним из основных экспортных продуктов РФ – из произведенных 80 млн т за рубеж в 2021 г. было поставлено около 40 млн. Бензин же в основном потребляется на внутреннем рынке: на экспорт в 2021 г. было направлено 10% от общего объема производства, или 4 млн т.
В 2022 г. на фоне усиления санкций переработка нефти в России снизилась на 2,9% по сравнению с 2021 г. до 272 млн т, говорил вице-премьер Александр Новак в конце декабря. При этом производство дизеля и бензина как более высокомаржинальных продуктов выросло – на 5,9% до 85 млн т и на 4,2% до 42,5 млн т соответственно.
По словам старшего аналитика Альфа-банка Никиты Блохина, рост экспорта нефтепродуктов из РФ в декабре обусловлен несколькими факторами. В частности, в декабре 2022 г. российские НПЗ нарастили суточный объем переработки более чем на 100 000 барр. относительно ноября до рекордных в прошлом году 5,7 млн барр./сутки. Также росту экспорта способствовали «панические закупки» топлива странами ЕС в преддверии вступления в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов из России.
По мнению Блохина, в январе 2023 г. рост нефтепереработки и экспорта топлива из РФ может продолжиться, поскольку европейские потребители будут пополнять запасы топлива в ЕС накануне вступления в силу февральских ограничений.
Но аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает маловероятным установление нового рекорда по экспорту нефтепродуктов в январе 2023 г. «Российские компании должны заранее начать перенаправлять топливо с европейского рынка. При этом крупнейшие покупатели российской нефти – Китай и Индия – сами обладают большими нефтеперерабатывающими мощностями и не хотят делить маржу от переработки с Россией», – поясняет он.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит соглашается с Блохиным, что в январе может быть установлен новый рекорд по объемам экспорта дизтоплива и бензина, «хотя это и не гарантировано». По его мнению, после 5 февраля экспорт нефти может вырасти, так как логистика поставок нефти в Азию проще, чем поставки эквивалентного количества различных нефтепродуктов.