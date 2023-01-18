Россия экспортировала в декабре 2022 года рекордные объемы бензина и дизеля

Россия занимает третье место в мире после США и Китая по производству нефтепродуктов и около половины произведенного топлива поставляет за границу. В 2021 г. российские заводы переработали 285 млн т нефти и 146 млн т нефтепродуктов было экспортировано. Дизтопливо является одним из основных экспортных продуктов РФ – из произведенных 80 млн т за рубеж в 2021 г. было поставлено около 40 млн. Бензин же в основном потребляется на внутреннем рынке: на экспорт в 2021 г. было направлено 10% от общего объема производства, или 4 млн т.