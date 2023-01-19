Аналитики прогнозируют снижение цен на алмазы в мире в I квартале

Аналитики прогнозируют снижение цен на алмазы в мире в I кварталеНо в течение 2023 года стоимость камней, вероятнее всего, вновь вернется к росту
В документе со ссылкой на данные ценового агентства Rapaport отмечается, что южноафриканская компания De Beers, которая наряду с «Алросой» является крупнейшим в мире производителем алмазов, уже снизила цены. Стоимость алмазов более 2 каратов снижена на 10%, цена камней размером 0,75–2 карата также снижена, но незначительно. В то же время цены на алмазы размером менее 0,75 карата выросли на 10%, сообщило Rapaport.
«Ренессанс капитал» отмечает, что это первая крупная корректировка цен на алмазы с начала 2022 г., когда они были подняты на 8–10% De Beers и «Алросой» на фоне стабильного спроса на бриллианты для ювелирных изделий и на необработанные алмазы. С тех пор цены на алмазы оставались стабильными. При этом спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 г. также «оставался слабым» и цены на бриллианты снизились на 20% по сравнению с пиковым значением марта 2022 г., указывается в обзоре.