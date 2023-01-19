Аналитики прогнозируют снижение цен на алмазы в мире в I квартале

«Ренессанс капитал» отмечает, что это первая крупная корректировка цен на алмазы с начала 2022 г., когда они были подняты на 8–10% De Beers и «Алросой» на фоне стабильного спроса на бриллианты для ювелирных изделий и на необработанные алмазы. С тех пор цены на алмазы оставались стабильными. При этом спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 г. также «оставался слабым» и цены на бриллианты снизились на 20% по сравнению с пиковым значением марта 2022 г., указывается в обзоре.