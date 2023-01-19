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Аналитики прогнозируют снижение цен на алмазы в мире в I квартале

Но в течение 2023 года стоимость камней, вероятнее всего, вновь вернется к росту
Василий Милькин
Спрос на ювелирную продукцию может быть частично поддержан открытием рынка Китая после коронавирусных ограничений / MONIRUL BHUIYAN / AFP

В документе со ссылкой на данные ценового агентства Rapaport отмечается, что южноафриканская компания De Beers, которая наряду с «Алросой» является крупнейшим в мире производителем алмазов, уже снизила цены. Стоимость алмазов более 2 каратов снижена на 10%, цена камней размером 0,75–2 карата также снижена, но незначительно. В то же время цены на алмазы размером менее 0,75 карата выросли на 10%, сообщило Rapaport.

«Ренессанс капитал» отмечает, что это первая крупная корректировка цен на алмазы с начала 2022 г., когда они были подняты на 8–10% De Beers и «Алросой» на фоне стабильного спроса на бриллианты для ювелирных изделий и на необработанные алмазы. С тех пор цены на алмазы оставались стабильными. При этом спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в 2022 г. также «оставался слабым» и цены на бриллианты снизились на 20% по сравнению с пиковым значением марта 2022 г., указывается в обзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных