ВЭБ сократил убыточность пенсионных накоплений граждан за 2022 год

ВЭБ таким послаблением воспользовался. «В основном с точки зрения того, чтобы людей лишний раз не травмировать и не тревожить: мы уже показывали лучшую доходность по итогам второго квартала, она уже была выше, чем мы показывали по фиксированной стоимости», – рассказал Попов. Прирост накоплений по итогам 2022 г. практически в два раза превысил прирост в 2021 г., добавил он.