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Бизнес

ВЭБ сократил убыточность пенсионных накоплений граждан за 2022 год

Но доходность все равно оказалась ощутимо ниже инфляции
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Доходность пенсионных накоплений граждан, которую за 2022 г. показала государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа, по расширенному портфелю составила 9,7% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг — 10,24%, следует из данных ГУК. Инфляция за весь 2022 г. зафиксирована на уровне 11,94%, отчитался Росстат. 

В 2022 г. достичь доходности на уровне инфляции было достаточно сложно с учетом того, каким был в марте всплеск роста цен, пояснил журналистам руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. По итогам 2022 г. доходы были обеспечены в основном купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств, добавил он.  

В первом квартале управляющая компания заработала по обоим портфелям 0,98% – инфляция за этот период составила 9,99%. В первом квартале управляющая компания заработала по обоим портфелям 3,9% годовых – инфляция за этот период составила 9,99%. Но уже по итогам первого полугодия доходность удалось увеличить – до 7% годовых по расширенному портфелю, а по госбумагам – до 9,5% годовых. За 9 месяцев доходность составила 7,7% и 9,3%, соответственно.

ВЭБ инвестирует пенсионные накопления граждан в Пенсионном фонде России (ПФР), в том числе и «молчунов» – застрахованных лиц, которые не выбрали ни портфель госбумаг, ни частные управляющие компании, ни негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Всего в управлении ВЭБ находится 2,2 трлн руб. пенсионных накоплений по всем портфелям. Их четыре — расширенный, портфель госбумаг, срочных выплат и выплатного резерва. Число «молчунов» управляющая госкомпания оценивает в 38 млн человек.

Доходы по расширенному портфелю составили в 2022 г. 188,8 млрд руб. (в абсолютных цифрах – лучший результат с 2016 г.), по портфелю государственных ценных бумаг превысили 3,9 млрд руб. Совокупный доход от инвестиций накоплений «молчунов» и тех, кто выбрал расширенный инвестиционный портфель или портфель госбумаг, накопленным с 2004 г. итогом превысил 1,7 трлн руб. 

Доходность «молчунов», чьими пенсионными накоплениями управляет ВЭБ, по итогам 9 месяцев 2022 г. превышала доходы граждан, предпочитающих доверять средства НПФ, следует из статистики ЦБ, в которой не раскрываются показатели отдельных игроков. За январь-сентябрь средневзвешенная доходность НПФ по пенсионным накоплениям составила 3,4%, а по пенсионным резервам – 2,7%, Данных по итогам 2022 г. ЦБ пока не предоставил. 

Снижение доходностей частных пенсионных фондов регулятор связывал с замедление роста рынка корпоративных облигаций — это основной инструмент инвестирования для НПФов. Свою роль сыграла и отрицательная переоценка акций в портфелях крупных НПФ, которые не прибегали к фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля или дату приобретения — ранее регулятор предлагал это в качестве одной из мер поддержки, поясняется в материалах ЦБ. 

ВЭБ таким послаблением воспользовался. «В основном с точки зрения того, чтобы людей лишний раз не травмировать и не тревожить: мы уже показывали лучшую доходность по итогам второго квартала, она уже была выше, чем мы показывали по фиксированной стоимости», – рассказал Попов. Прирост накоплений по итогам 2022 г. практически в два раза превысил прирост в 2021 г., добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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