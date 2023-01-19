ВЭБ сократил убыточность пенсионных накоплений граждан за 2022 год

ВЭБ сократил убыточность пенсионных накоплений граждан за 2022 годНо доходность все равно оказалась ощутимо ниже инфляции
Доходность пенсионных накоплений граждан, которую за 2022 г. показала государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа, по расширенному портфелю составила 9,7% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг — 10,24%, следует из данных ГУК. Инфляция за весь 2022 г. зафиксирована на уровне 11,94%, отчитался Росстат.
В 2022 г. достичь доходности на уровне инфляции было достаточно сложно с учетом того, каким был в марте всплеск роста цен, пояснил журналистам руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. По итогам 2022 г. доходы были обеспечены в основном купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств, добавил он.
В первом квартале управляющая компания заработала по обоим портфелям 0,98% – инфляция за этот период составила 9,99%. В первом квартале управляющая компания заработала по обоим портфелям 3,9% годовых – инфляция за этот период составила 9,99%. Но уже по итогам первого полугодия доходность удалось увеличить – до 7% годовых по расширенному портфелю, а по госбумагам – до 9,5% годовых. За 9 месяцев доходность составила 7,7% и 9,3%, соответственно.
ВЭБ инвестирует пенсионные накопления граждан в Пенсионном фонде России (ПФР), в том числе и «молчунов» – застрахованных лиц, которые не выбрали ни портфель госбумаг, ни частные управляющие компании, ни негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Всего в управлении ВЭБ находится 2,2 трлн руб. пенсионных накоплений по всем портфелям. Их четыре — расширенный, портфель госбумаг, срочных выплат и выплатного резерва. Число «молчунов» управляющая госкомпания оценивает в 38 млн человек.
Доходы по расширенному портфелю составили в 2022 г. 188,8 млрд руб. (в абсолютных цифрах – лучший результат с 2016 г.), по портфелю государственных ценных бумаг превысили 3,9 млрд руб. Совокупный доход от инвестиций накоплений «молчунов» и тех, кто выбрал расширенный инвестиционный портфель или портфель госбумаг, накопленным с 2004 г. итогом превысил 1,7 трлн руб.
Доходность «молчунов», чьими пенсионными накоплениями управляет ВЭБ, по итогам 9 месяцев 2022 г. превышала доходы граждан, предпочитающих доверять средства НПФ, следует из статистики ЦБ, в которой не раскрываются показатели отдельных игроков. За январь-сентябрь средневзвешенная доходность НПФ по пенсионным накоплениям составила 3,4%, а по пенсионным резервам – 2,7%, Данных по итогам 2022 г. ЦБ пока не предоставил.
Снижение доходностей частных пенсионных фондов регулятор связывал с замедление роста рынка корпоративных облигаций — это основной инструмент инвестирования для НПФов. Свою роль сыграла и отрицательная переоценка акций в портфелях крупных НПФ, которые не прибегали к фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля или дату приобретения — ранее регулятор предлагал это в качестве одной из мер поддержки, поясняется в материалах ЦБ.
ВЭБ таким послаблением воспользовался. «В основном с точки зрения того, чтобы людей лишний раз не травмировать и не тревожить: мы уже показывали лучшую доходность по итогам второго квартала, она уже была выше, чем мы показывали по фиксированной стоимости», – рассказал Попов. Прирост накоплений по итогам 2022 г. практически в два раза превысил прирост в 2021 г., добавил он.