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Производители спецтехники просят увеличить поддержку льготного лизинга в 5 раз

Это должно помочь в конкурентной борьбе с китайскими компаниями
Денис Ильюшенков Арина Литова
Российские и китайские заводы пытаются захватить свободные зоны на рынке после ухода поставщиков техники из недружественных стран / Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить в 2023 г. дополнительно 4  млрд руб. на программу льготного лизинга специальной техники, рассказал «Ведомостям» гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев. Письма с соответствующей просьбой были направлены 14 декабря 2022 г. через председателя комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова в Минфин и 22 декабря через главу комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга (оба – «Справедливая Россия») председателю правительства Михаилу Мишустину (копии есть у «Ведомостей»).

В «Спецавтопром» входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику (ДСТ). В письмах ассоциация сообщает, что благодаря программе льготного лизинга, которая реализуется по постановлению № 811 от 3 июня 2020 г., в 2023 г. удастся продать со скидками спецтехники и оборудования для нее на сумму не более 20 млрд руб. Всего в бюджете на эту программу в этом году заложен 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных