Производители спецтехники просят увеличить поддержку льготного лизинга в 5 раз

В «Спецавтопром» входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику (ДСТ). В письмах ассоциация сообщает, что благодаря программе льготного лизинга, которая реализуется по постановлению № 811 от 3 июня 2020 г., в 2023 г. удастся продать со скидками спецтехники и оборудования для нее на сумму не более 20 млрд руб. Всего в бюджете на эту программу в этом году заложен 1 млрд руб.