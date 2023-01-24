Производители спецтехники просят увеличить поддержку льготного лизинга в 5 раз

Производители спецтехники просят увеличить поддержку льготного лизинга в 5 разЭто должно помочь в конкурентной борьбе с китайскими компаниями
Ассоциация «Спецавтопром» попросила правительство выделить в 2023 г. дополнительно 4 млрд руб. на программу льготного лизинга специальной техники, рассказал «Ведомостям» гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев. Письма с соответствующей просьбой были направлены 14 декабря 2022 г. через председателя комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова в Минфин и 22 декабря через главу комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга (оба – «Справедливая Россия») председателю правительства Михаилу Мишустину (копии есть у «Ведомостей»).
В «Спецавтопром» входит более 80 предприятий, выпускающих самоходную, специальную и дорожно-строительную технику (ДСТ). В письмах ассоциация сообщает, что благодаря программе льготного лизинга, которая реализуется по постановлению № 811 от 3 июня 2020 г., в 2023 г. удастся продать со скидками спецтехники и оборудования для нее на сумму не более 20 млрд руб. Всего в бюджете на эту программу в этом году заложен 1 млрд руб.