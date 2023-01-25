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«Билайн» подал иск к Банку России

Оператор требует признать недействительным решение ЦБ по облигациям иностранных компаний
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Претензии «Билайна» к ЦБ, видимо, связаны с евробондами владельца оператора Veon / Максим Стулов / Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») подал иск к Банку России в Арбитражный суд Москвы 13 января 2023 г., указано в картотеке арбитражных дел (КАД). Поводом для иска стал один из пунктов разъяснений ЦБ о порядке исполнения президентских указов по временному порядку исполнения обязательств по облигациям иностранных инвесторов. Суд принял этот иск к производству, назначив предварительное заседание по делу на 13 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных