«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») подал иск к Банку России в Арбитражный суд Москвы 13 января 2023 г., указано в картотеке арбитражных дел (КАД). Поводом для иска стал один из пунктов разъяснений ЦБ о порядке исполнения президентских указов по временному порядку исполнения обязательств по облигациям иностранных инвесторов. Суд принял этот иск к производству, назначив предварительное заседание по делу на 13 февраля.