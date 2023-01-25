ВЭБ с банками создадут фонд акционерного капитала для крупных проектов

ВЭБ с банками создадут фонд акционерного капитала для крупных проектовИнструмент обеспечит финансирование инициатив с небольшой долей собственных средств инвестора
В Минэкономразвития в среду одобрили создание первого в России фонда акционерного капитала – инструмента поддержки крупных проектов, для запуска которых у инвесторов не хватает собственных средств, сообщил журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на брифинге по итогам выступления в Совете Федерации. Ранее подготовить такой инструмент стимулирования инвестиций поручал Владимир Путин. В течение двух недель такой фонд будет создан, заверил Шувалов.
«Сегодня на заседании инвестиционного комитета в Минэкономразвития под руководством Максима Решетникова (министра экономического развития – “Ведомости”) было принято решение об одобрении первого такого фонда. Сейчас доработаем и в течение первых двух недель первый фонд создадим», – отметил он, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Фонд или фонды акционерного капитала (возможно создание нескольких организаций такого формата – «Ведомости») нужны для того, чтобы недостаток собственных средств у инициатора проекта можно было заместить ресурсами коммерческих банков и ВЭБа, пояснил Шувалов.
По его словам главы, отличие фонда от другого механизма поддержки крупных проектов госкорпорации – Фабрики проектного финансирования (Фабрика) – состоит в том, что инвестору не обязательно входить в проект как крупному акционеру для того, чтобы претендовать на займ. В частности, доля собственных средств инициатора проекта может быть меньше 10%. При этом участие в Фабрике предполагает, что акционер предоставляет капитал в размере не менее 15% (ранее эта доля составляла 20%).
Что такое Фабрика проектного финансирования
В прошлом году правительство по поручению президента выделило ВЭБу 120 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие «фабрики проектного финансирования» — специального механизма предоставления льготных кредитов для крупных инвестпроектов.
Основная идея Фабрики заключается в предоставлении синдицированного кредита по льготным условиям: займ предоставляется несколькими кредиторами в определенных долях. ВЭБ выступает оператором программы, координирующим ее работу и проводящим отбор и экспертизу проектов. Минимальная стоимость проекта – 3 млрд руб., максимальный срок окупаемости – 30 лет.
На финансирование могут претендовать любые проекты, если фондам и коммерческим банкам будет интересен их запуск, пояснил Шувалов. Это могут быть и сервисные и промышленные инициативы – инвесторы смогут обратиться в фонд, если ему нужна будет поддержка в виде «довложения капитала», указал он.
3 ноября 2022 г. в ходе совещания у президента Шувалов говорил, что ВЭБ обсуждает со Сбером, ВТБ и Газпромбанком создание Фонда акционерного капитала. Госкорпорация будет гарантировать банкам возврат вложенных средств для их стимулирования предоставлять инвестиционные займы. Кроме того, ВЭБ будет покрывать возможные убытки банков от проектов и возврат им минимальной доходности.
По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству (его в этом вопросе представлял Минэк) совместно с ЦБ и ВЭБом рассмотреть вопрос о создании таких фондов за счет средств госкорпорации и кредитных организаций. Согласно опубликованному впоследствии поручению, ВЭБ должен гарантировать минимальную доходность по вложениям банков в фонды акционерного капитала на уровне не менее 4% годовых (с учетом распределения прибыли и рисков между кредитными организациями и госкорпорацией). Также предполагается, что в рамках механизма банки смогут применять пониженные коэффициенты риска по вложениям при расчете обязательных нормативов.
«Ведомости» отправили запрос в Минэкономразвития.