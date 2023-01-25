ВЭБ с банками создадут фонд акционерного капитала для крупных проектов

По его словам главы, отличие фонда от другого механизма поддержки крупных проектов госкорпорации – Фабрики проектного финансирования (Фабрика) – состоит в том, что инвестору не обязательно входить в проект как крупному акционеру для того, чтобы претендовать на займ. В частности, доля собственных средств инициатора проекта может быть меньше 10%. При этом участие в Фабрике предполагает, что акционер предоставляет капитал в размере не менее 15% (ранее эта доля составляла 20%).