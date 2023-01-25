Гендиректор ОДК Александр Артюхов покинет свой пост

Гендиректор ОДК Александр Артюхов покинет свой постОн перейдет в подчинение экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в «Ростехе»
Возглавляющий почти 8 лет Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК, входит в «Ростех») Александр Артюхов покинет должность гендиректора предприятия в ближайшее время. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близкие к корпорации.
По словам двух из них, Артюхов займет должность управляющего директора по авиапрограммам «Ростеха», перейдя в подчинение директора авиационного комплекса, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Но один из собеседников «Ведомостей», близкий к «Ростеху», говорит, что Артюхов будет в прямом подчинении гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.
Новым руководителем ОДК станет гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, говорят все три собеседника «Ведомостей». По словам одного из них, Бадеха выйдет на новую работу в понедельник, 30 января.
В УЗГА, «Ростехе» и Минпромторге отказались от комментариев.
Источник, близкий к «Ростеху», сказал «Ведомостям», что документы пока не подписаны, но кадровые перестановки действительно обсуждаются.
Артюхов может перейти на работу в «Ростех», где будет курировать ключевые авиастроительные проекты уже не только в сфере двигателестроения, но и по другим направлениям отрасли, отметил собеседник. В свою очередь Бадеха - «опытный управленец, он справится с ОДК», уточнил он.
Для Артюхова такое назначение не является повышением, говорят близкие к ОДК источники. Решение было принято по совокупности накопленных проблем, уточняет один из собеседников «Ведомостей». «Они связаны в том числе с двигателем ТВ7-117СТ, из-за трудностей с которым были приостановлены программы создания и производства Ил-112 и Ил‑114», – говорит один из источников.
Испытания ближнемагистрального турбовинтового пассажирского самолета Ил-114 и работы по созданию военно-транспортного Ил-112 были приостановлены в августе 2021 г. Тогда единственный летный образец Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Погибли все три члена экипажа. Перед катастрофой у самолета произошло возгорание правого двигателя.
Представитель ОДК сказал «Ведомостям», что компания «работает стабильно», а задачи по разработке, испытаниям и сертификации линейки новых отечественных двигателей выполняются по графику. Он напомнил, что новейший двигатель ПД-14 сертифицирован в составе пассажирского лайнера МС-21-300. Сертификация двигателя ПД-8 ожидается в этом году, примерно на 1,5 года раньше установленного контрактом срока, сертифицирован двигатель ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300, перечислил представитель ОДК.
В сентябре 2022 г. президент России Владимир Путин настойчиво призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации, подчеркнув, что в сфере двигателестроения «никто ничего не делал в свое время».
Артюхов пошел на понижение, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, смена гендиректора ОДК связана в том числе со срывами сроков выполнения работ как по военному, так и по гражданскому направлениям. «Вероятно, убирают его из-за срыва заказов на новейшие двигатели ПД-14, ВК-650в, ПД-8», – считает эксперт.
Ключевая задача, которая сейчас стоит перед ОДК, – масштабное развитие производственных возможностей, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Для того чтобы удовлетворить возросшие потребности в двигателях для самолетов и вертолетов, необходимо очень быстро модернизировать и развивать существующие заводы, осваивать новые производственные площадки, увеличивать численность персонала, считает эксперт.
В июне 2022 г. правительство утвердило программу развития авиаотрасли до 2030 г. Она закрепляет за ОДК разработку, производство и обслуживание авиадвигателей тягой от 8 до 50 т. В 2022–2030 гг. корпорация должна выпустить 4964 двигателя в обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства. Согласно графикам производства, до 2030 г. должно быть произведено в том числе 314 ПД-8, 584 ПД-14, 826 ВК-650В, 160 силовых установок ТВ7-117СТ-01, а также 2504 двигателя ВК-2500.
Предыдущий опыт Вадима Бадехи может понадобиться для реализации таких планов, говорит Пантелеев. В 2008 г., накануне того как он пришел в УЗГА, выручка компании была на уровне 1,5 млрд руб., а по итогам 2020 г. – более 25 млрд руб., напоминает эксперт. Данные за 2021 г. компания не публиковала.
Уральский завод гражданской авиации до недавнего времени занимался мелкосерийным выпуском чешского регионального самолета L-410, но после начала СВО переключился на проекты, связанные с созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал» и турбовинтового регионального самолета «Ладога». Предполагается, что они заменят на местных линиях старые советские Ан-2 и региональные Ан-24/26. Собственников компания официально не раскрывает.
«В портфеле у Бадехи есть опыт создания новых производственных мощностей, освоения совершенно новой для завода продукции, а также создания полноценного самолетостроительного конструкторского бюро», – подытожил Пантелеев.
Про ОДК
ОДК входит в «Ростех» и специализируется на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и Военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Выручка ОДК в 2021 г. по РСБУ составила 123,8 млрд руб., чистая прибыль – 23,7 млрд руб. Основную долю выручки корпорации формирует направление двигателей для боевой авиации, говорил Артюхов в декабре 2021 г. Консолидированная выручка ОДК в 2030 г. должна превысить 500 млрд руб., подчеркивал он.