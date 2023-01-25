Гендиректор ОДК Александр Артюхов покинет свой пост

В июне 2022 г. правительство утвердило программу развития авиаотрасли до 2030 г. Она закрепляет за ОДК разработку, производство и обслуживание авиадвигателей тягой от 8 до 50 т. В 2022–2030 гг. корпорация должна выпустить 4964 двигателя в обеспечение серийного выпуска самолетов и вертолетов отечественного производства. Согласно графикам производства, до 2030 г. должно быть произведено в том числе 314 ПД-8, 584 ПД-14, 826 ВК-650В, 160 силовых установок ТВ7-117СТ-01, а также 2504 двигателя ВК-2500.