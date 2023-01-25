Polymetal завершит разделение российских и казахских активов в 2024 году

Топ-менеджер добавил, что в среднесрочной перспективе также ограничивается «стратегическая гибкость» Polymetal и ее свободный денежный поток. Поэтому, по его словам, компания хотела бы продать «некоторые нежелательные активы, пока есть хорошая ситуация в плане цен на золото.» Какие именно, представитель Polymetal отказался уточнить «Ведомостям». Цены на золото пробили психологическую отметку в $2000 за унцию в марте 2022 г. на фоне паники инвесторов после начала СВО, однако в последующие месяцы упали на 22%, до $1620 в середине октября. С тех пор котировки драгметалла отыграли падение, продемонстрировав рост на 20%. 25 января он торговался на уровне $1940 за унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex (входит в CME Group).