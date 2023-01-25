Polymetal завершит разделение российских и казахских активов в 2024 году

Polymetal завершит разделение российских и казахских активов в 2024 годуКазахская компания попытается сохранить листинг сразу в трех юрисдикциях – Лондоне, Москве и Астане
Крупнейший российский производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков Polymetal планирует перерегистрироваться с британского острова Джерси в Казахстан в третьем квартале 2023 г. Об этом 25 января сообщил исполнительный директор компании Виталий Несис. Провести разделение компании на российскую и казахскую планируется в январе-июне 2024 г.
Это должно разблокировать возможность компании совершать дальнейшие корпоративные действия, включая выплату дивидендов, пояснил он. Перерегистрация планируется в финансовый хаб Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).
Активы Polymetal сегодня расположены в России и в Казахстане. Остров Джерси, на котором зарегистрирована компания, попал в список недружественных России юрисдикций из-за санкций, введенных после начала СВО на Украине. В результате российские предприятия не могут перечислять дивиденды материнской компании, а она сама – выплачивать дивиденды акционерам-резидентам (санкции ЕС действуют в том числе против Национального расчетного депозитария РФ).
«Раздел – это наш способ изолировать токсичные активы от нетоксичных, – говорит о причинах разделения Несис. – Для двух юрисдикций объективно структура базы инвесторов различна – для казахских активов это традиционный пул инвесторов с центром в Лондоне, а для российских – база инвесторов с центром в Азии, в Китае».
Топ-менеджер добавил, что в среднесрочной перспективе также ограничивается «стратегическая гибкость» Polymetal и ее свободный денежный поток. Поэтому, по его словам, компания хотела бы продать «некоторые нежелательные активы, пока есть хорошая ситуация в плане цен на золото.» Какие именно, представитель Polymetal отказался уточнить «Ведомостям». Цены на золото пробили психологическую отметку в $2000 за унцию в марте 2022 г. на фоне паники инвесторов после начала СВО, однако в последующие месяцы упали на 22%, до $1620 в середине октября. С тех пор котировки драгметалла отыграли падение, продемонстрировав рост на 20%. 25 января он торговался на уровне $1940 за унцию, свидетельствуют данные нью-йоркской биржи Comex (входит в CME Group).
Polymetal впервые заявила о том, что «изучает возможность разделения структуры владения активами в зависимости от юрисдикции» в конце марта 2022 г. В июле Несис говорил, что Polymetal рассматривает три варианта изменения структуры группы — продажу российские активы третьей стороне, выкуп российских активов менеджментом и выделение российских активы в отдельную компанию.
5 августа 2022 г. вышел указ президента РФ Владимира Путина, который прямо запрещает продажу нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов, включая добычу золота, никеля и металлов платиновой группы, без специального разрешения главы государства. В список недружественных был включен также и Джерси.
Позднее замгендиректора Polymetal по финансам Максим Назимок пояснял в ходе презентации для инвесторов, что указ Путина фактически заблокировал сделку по продаже российских активов, которую компания «изначально рассматривала как основную опцию». В сентябре Polymetal заявил, что рассматривает Гонконг, материковый Китай, ОАЭ либо Казахстан для перерегистрации с Джерси и что без этого разделение активов на две независимые компании станет невозможным.
Теперь в январе-марте 2023 г. планируется провести консультации с акционерами по изменению юрисдикции и доработать детали по переезду в экономическую зону «Астана». Во втором квартале планируется общее собрание акционеров для голосования по вопросу изменения места регистрации компании и изменение биржи ее листинга, сами эти действия запланированы на третий квартал. А октябре-декабре пройдут консультации с акционерами и их собрание, чтобы проголосовать по поводу разделения активов. Для одобрения как перерегистрации, так и разделения компании требуется 75% голосов. Если все одобрения будут получены, все акционеры Polymetal получат акции и казахстанского, и российского юрлица.
«Самая сложная и еще нерешенная задача – где торговаться после перерегистрации, – отметил Несис. – Оптимально мы хотим сохранить листинг на всех трех биржах – лондонской, московской и казахской».
В результате перерегистрации в Казахстан первичный листинг бумаг Polymetal будет на Бирже МФЦА (AIX), и компания сможет выпустить ГДР для продолжения торгов на Лондонской фондовой бирже. Также компания рассматривает новый листинг на альтернативной площадке, тогда торги ее акциями в Лондоне будут прекращены.
Несис не исключает того, что также будет проведен отдельный листинг российских активов, например в Китае.
Однако сохранить текущий премиальный листинг своих обыкновенных акций на Лондонской бирже после перерегистрации Polymetal не сможет – руководствуясь санкциями ЕС из девятого пакеты депозитарий отказал золотодобытчику в премиальном листинге через выпуск новых ГДР для новой казахстанской компании.
«Мы рассматриваем перерегистрацию компании в Казахстане как наиболее благоприятное для миноритарных акционеров развитие событий. После смены юрисдикции на “Астану” все акционеры компании, в том числе те, кто владеет акциями, торгующимися на Мосбирже, смогут получать дивиденды», – говорит старший аналитик инвестиционного банка «Синара» по металлургии и добыче Дмитрий Смолин. Он добавил, что акции Polymetal торгуются по EV/EBITDA на прогнозный 2023 г. на уровне 4,5 или с 20%-ным дисконтом к крупнейшему в России золотодобытчику «Полюсу».
«Менеджмент Polymetal подчеркнул, что листинг в Лондоне будет сохранять в любом случае, вопрос листинг чего – расписок на акции текущей компании со штаб-квартирой в Казахстане или расписки на акции будущей компании с активами только в Казахстане после разделения в 2024 г.», – задается вопросом руководитель отдела аналитики ресурсных секторов «Ренессанс капитала» Борис Синицын.
По словам аналитика, ситуация создает риски прежде всего для держателей акций в Лондоне, так как тип листинга сменится и не все смогут продолжать держать расписки вместо акций. Синицын считает, что основной риск при переносе основного листинга Polymetal на AIX – низкая ликвидность.
При этом менеджмент считает, что у российской и казахской частей компании разная публичная история, поэтому, несмотря на операционную зависимость активов друг от друга, компания все же не оставляет планов разделения на две публичные, подчеркивает он.
«Это история явно не 2023 года, но если заглянуть в будущее, здесь основной риск – инвестиционная история отдельно казахского бизнеса, у которого всего два производственных кластера без возможности роста добычи, – отмечает эксперт. – Поэтому само разделение активов, на мой взгляд, будет требовать отдельной дискуссии после редомициляции».