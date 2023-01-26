Обувной ритейлер Zenden проиграл спор с налоговой в апелляционной инстанции

Обувной ритейлер Zenden проиграл спор с налоговой в апелляционной инстанцииТеперь компания должна будет выплатить 1,1 млрд руб. недополученных налогов и штрафов
Первый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу ООО «Дом одежды» (юридическое лицо обувного ритейлера Zenden бизнесмена Андрея Павлова), которое требовало признать недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 13 по Владимирской области о взыскании с нее почти 600 млн руб. недополученных налогов.
Это следует из его постановления, опубликованного в середине декабря 2022 г. Таким образом, суд подтвердил решение первой инстанции, которое теперь вступило в законную силу. С учетом штрафов и пени Zenden должна будет выплатить в бюджет около 1,1 млрд руб. В ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель ритейлера говорит, что компания будет добиваться отмены данного решения в кассации.
ИФНС № 13 по Владимирской области проводила проверку структуры Zenden за 2013–2015 гг. в 2016 г. По ее итогам она пришла к выводу, что 22 индивидуальных предпринимателя, которым ООО «Дом одежды» поставляло закупленную за границей обувь, были подконтрольны самой компании и на них выводилась часть выручки. В результате такой схемы налоговая нагрузка фирмы была снижена на 43,6%. В 2019 г. «Дом одежды» обратился в суд с требованием признать решение налоговиков недействительным. Компания смогла даже выиграть иски в первых двух инстанциях, но в октябре 2021 г. кассация отправила данное дело на новое рассмотрение. Летом прошлого года Арбитражный суд Владимирской области требования структуры Zenden удовлетворить отказался. Теперь это решение подтвердила и апелляционная инстанция.