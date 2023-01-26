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Обувной ритейлер Zenden проиграл спор с налоговой в апелляционной инстанции

Теперь компания должна будет выплатить 1,1 млрд руб. недополученных налогов и штрафов
Маргарита Соболь
Сеть Zenden включает 250 собственных точек фирменной розницы и еще порядка 150 франчайзинговых магазинов по всей России / Денис Абрамов / РИА Новости

Первый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу ООО «Дом одежды» (юридическое лицо обувного ритейлера Zenden бизнесмена Андрея Павлова), которое требовало признать недействительным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 13 по Владимирской области о взыскании с нее почти 600 млн руб. недополученных налогов.

Это следует из его постановления, опубликованного в середине декабря 2022 г. Таким образом, суд подтвердил решение первой инстанции, которое теперь вступило в законную силу. С учетом штрафов и пени Zenden должна будет выплатить в бюджет около 1,1 млрд руб. В ФНС на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель ритейлера говорит, что компания будет добиваться отмены данного решения в кассации.

ИФНС № 13 по Владимирской области проводила проверку структуры Zenden за 2013–2015 гг. в 2016 г. По ее итогам она пришла к выводу, что 22 индивидуальных предпринимателя, которым ООО «Дом одежды» поставляло закупленную за границей обувь, были подконтрольны самой компании и на них выводилась часть выручки. В результате такой схемы налоговая нагрузка фирмы была снижена на 43,6%. В 2019 г. «Дом одежды» обратился в суд с требованием признать решение налоговиков недействительным. Компания смогла даже выиграть иски в первых двух инстанциях, но в октябре 2021 г. кассация отправила данное дело на новое рассмотрение. Летом прошлого года Арбитражный суд Владимирской области требования структуры Zenden удовлетворить отказался. Теперь это решение подтвердила и апелляционная инстанция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных