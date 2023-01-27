Промышленникам могут снизить штрафы за недостижение квот по выбросам

Промышленникам могут снизить штрафы за недостижение квот по выбросамНо индустрии не нравится сама концепция оборотных штрафов за экологические нарушения
Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании 24 января 2023 г. поручила Минэкономразвития рассмотреть возможность уменьшения штрафов для промышленности за недостижение квот по выбросам в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.
«На данный момент в соответствии с полученным поручением [от Абрамченко] идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов», – сказал собеседник.
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