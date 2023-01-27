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Промышленникам могут снизить штрафы за недостижение квот по выбросам

Но индустрии не нравится сама концепция оборотных штрафов за экологические нарушения
Надежда Синцова
Недоступность западного оборудования может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям достичь установленных квот на выбросы в атмосферу / Андрей Гордеев / Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании 24 января 2023 г. поручила Минэкономразвития рассмотреть возможность уменьшения штрафов для промышленности за недостижение квот по выбросам в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.

«На данный момент в соответствии с полученным поручением [от Абрамченко] идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов», – сказал собеседник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных