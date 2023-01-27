Промышленникам могут снизить штрафы за недостижение квот по выбросам

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании 24 января 2023 г. поручила Минэкономразвития рассмотреть возможность уменьшения штрафов для промышленности за недостижение квот по выбросам в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.