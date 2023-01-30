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Десятки сухогрузов скопились у Босфора

За время действия украинской зерновой сделки такие задержки стали нормой
Илья Лакстыгал Арина Литова
Umit Bektas / REUTERS

Киев обвиняет Россию в массовом блокировании прохода судов, участвующих в сделке по вывозу сельхозпродуктов из южноукраинских портов за счет затягивания процесса проверки. По версии украинской стороны, в «пробке» простаивают более 100 судов. Как подсчитали «Ведомости» на основании открытых источников, речь идет как минимум о двух-трех десятках стоящих в ожидании сухогрузов, связанных с украинскими портами на Черном море – Одессой, Ильичевском, Южным, обозначенными в «зерновой сделке» ООН, Украины, Турции и России, продленной в ноябре 2022 г.

«Более 100 грузовых судов с зерном скопились в Босфоре, потому что российские официальные лица намеренно затягивают согласованные проверки», — заявил немецкому изданию Handelsblatt 29 января министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Как заявило 26 января 2023 г. украинское министерство, с начала года месячный (январский) экспорт зерна из страны сократился до рекордно низкого уровня в 2,4 млн т «из-за противодействия России».

«Ведомости» направили запросы в Минобороны и МИД России в связи с заявлением украинской стороны о затягивании проверок и задержках судов.

За октябрь 2022 г., перед продлением зерновой сделки, из южноукраинских портов было вывезено 4 млн т зерна. В декабре 2022 г. украинское министерство инфраструктуры уже жаловалось, что задействованные в рамках зерновой сделки сухогрузы стоят в ожидании прохода в турецких водах «уже больше месяца». Всего с июля 2022 г. к январю через черноморские проливы прошли 675 сухогрузов из украинских портов, перевезшие 18,4 млн т зерновых (по оценкам украинских и западных официальных лиц, в портах Украины скопилось перед сделкой летом 2022 г. более 20 млн т зерна).

По данным MarineTraffic на 18:00 мск 30 января, на основании геоданных тех кораблей, что сервис смог идентифицировать, на входе в Босфор стояли на якоре или маневрировали как минимум от суток до трех дней 100 кораблей. Но непосредственно с Украиной и ее черноморскими портами связаны только 23 сухогруза и балкера, а также один танкер. 13 из них непосредственно приписаны к Одессе, Ильичевску (Черноморск), Южному или Измаилу (Украина). Остальные имеют эти порты как пункт назначения. Кроме того, не менее двух дней стоят на входе в Босфор с пунктом назначения или приписки в украинских черноморских портах шесть сухогрузов и балкеров.

Также несколько десятков кораблей скопилось и у устья Дуная. Из непосредственно связанных с украинскими портами Килия, Измаил или Рени припиской или пунктом назначения стоят на якоре или маневрируют от трех дней не менее 10 судов – сухогрузов и балкеров. Оценить груз всех этих судов, связанных с Украиной, по данным MarineTraffic невозможно. Но Одесса, Южный и Ильичевск (Черноморск), согласно договоренностям в Стамбуле от 22 июля 2022 г., продленным с согласия Москвы еще на 120 дней 17 ноября того же года, могут использоваться только для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции. 

Руководитель отдела аналитики «Портньюс» Виталий Чернов отмечает, что подобные и даже более серьезные задержки прохождения судов через Босфор происходили на всем протяжении российско-украинского  конфликта.

«Например, в октябре 2022 г. сообщалось о простоях более 100 судов», – продолжает эксперт. Чернов не видит «чего-то экстраординарного» на настоящий момент. «Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – заключает он.

«Нужно дождаться констатации факта задержек от Турции, так как она занимает достаточно взвешенную позицию», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но возможности сильного влияния России или Украины на зерновую сделку достаточно ограничены, отмечает Бурмистров.

Эксперт предполагает, что сейчас ситуация может выглядеть как дополнительное давление в преддверии возможных переговоров по расширению сделки. Бурмистров напоминает, что в ряде европейских стран возникает напряженность среди фермеров, связанная с увеличением поставок агропромышленной продукции с Украины. «Для России зерновая сделка – это тоже конкуренция с собственными поставками», – добавляет он.

Ранее по теме: Страны Восточной Европы пожаловались на переизбыток украинского зерна
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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