Десятки сухогрузов скопились у Босфора

Десятки сухогрузов скопились у БосфораЗа время действия украинской зерновой сделки такие задержки стали нормой
Киев обвиняет Россию в массовом блокировании прохода судов, участвующих в сделке по вывозу сельхозпродуктов из южноукраинских портов за счет затягивания процесса проверки. По версии украинской стороны, в «пробке» простаивают более 100 судов. Как подсчитали «Ведомости» на основании открытых источников, речь идет как минимум о двух-трех десятках стоящих в ожидании сухогрузов, связанных с украинскими портами на Черном море – Одессой, Ильичевском, Южным, обозначенными в «зерновой сделке» ООН, Украины, Турции и России, продленной в ноябре 2022 г.
«Более 100 грузовых судов с зерном скопились в Босфоре, потому что российские официальные лица намеренно затягивают согласованные проверки», — заявил немецкому изданию Handelsblatt 29 января министр аграрной политики Украины Николай Сольский. Как заявило 26 января 2023 г. украинское министерство, с начала года месячный (январский) экспорт зерна из страны сократился до рекордно низкого уровня в 2,4 млн т «из-за противодействия России».
«Ведомости» направили запросы в Минобороны и МИД России в связи с заявлением украинской стороны о затягивании проверок и задержках судов.
За октябрь 2022 г., перед продлением зерновой сделки, из южноукраинских портов было вывезено 4 млн т зерна. В декабре 2022 г. украинское министерство инфраструктуры уже жаловалось, что задействованные в рамках зерновой сделки сухогрузы стоят в ожидании прохода в турецких водах «уже больше месяца». Всего с июля 2022 г. к январю через черноморские проливы прошли 675 сухогрузов из украинских портов, перевезшие 18,4 млн т зерновых (по оценкам украинских и западных официальных лиц, в портах Украины скопилось перед сделкой летом 2022 г. более 20 млн т зерна).
По данным MarineTraffic на 18:00 мск 30 января, на основании геоданных тех кораблей, что сервис смог идентифицировать, на входе в Босфор стояли на якоре или маневрировали как минимум от суток до трех дней 100 кораблей. Но непосредственно с Украиной и ее черноморскими портами связаны только 23 сухогруза и балкера, а также один танкер. 13 из них непосредственно приписаны к Одессе, Ильичевску (Черноморск), Южному или Измаилу (Украина). Остальные имеют эти порты как пункт назначения. Кроме того, не менее двух дней стоят на входе в Босфор с пунктом назначения или приписки в украинских черноморских портах шесть сухогрузов и балкеров.
Также несколько десятков кораблей скопилось и у устья Дуная. Из непосредственно связанных с украинскими портами Килия, Измаил или Рени припиской или пунктом назначения стоят на якоре или маневрируют от трех дней не менее 10 судов – сухогрузов и балкеров. Оценить груз всех этих судов, связанных с Украиной, по данным MarineTraffic невозможно. Но Одесса, Южный и Ильичевск (Черноморск), согласно договоренностям в Стамбуле от 22 июля 2022 г., продленным с согласия Москвы еще на 120 дней 17 ноября того же года, могут использоваться только для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.
Руководитель отдела аналитики «Портньюс» Виталий Чернов отмечает, что подобные и даже более серьезные задержки прохождения судов через Босфор происходили на всем протяжении российско-украинского конфликта.
«Например, в октябре 2022 г. сообщалось о простоях более 100 судов», – продолжает эксперт. Чернов не видит «чего-то экстраординарного» на настоящий момент. «Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – заключает он.
«Нужно дождаться констатации факта задержек от Турции, так как она занимает достаточно взвешенную позицию», – считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но возможности сильного влияния России или Украины на зерновую сделку достаточно ограничены, отмечает Бурмистров.
Эксперт предполагает, что сейчас ситуация может выглядеть как дополнительное давление в преддверии возможных переговоров по расширению сделки. Бурмистров напоминает, что в ряде европейских стран возникает напряженность среди фермеров, связанная с увеличением поставок агропромышленной продукции с Украины. «Для России зерновая сделка – это тоже конкуренция с собственными поставками», – добавляет он.