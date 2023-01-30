Десятки сухогрузов скопились у Босфора

По данным MarineTraffic на 18:00 мск 30 января, на основании геоданных тех кораблей, что сервис смог идентифицировать, на входе в Босфор стояли на якоре или маневрировали как минимум от суток до трех дней 100 кораблей. Но непосредственно с Украиной и ее черноморскими портами связаны только 23 сухогруза и балкера, а также один танкер. 13 из них непосредственно приписаны к Одессе, Ильичевску (Черноморск), Южному или Измаилу (Украина). Остальные имеют эти порты как пункт назначения. Кроме того, не менее двух дней стоят на входе в Босфор с пунктом назначения или приписки в украинских черноморских портах шесть сухогрузов и балкеров.