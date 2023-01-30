Страны Восточной Европы пожаловались на переизбыток украинского зерна

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. 22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Как отмечали позднее Москва и Анкара, лишь малая часть украинского зерна поступает в беднейшие страны.