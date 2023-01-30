Страны Восточной Европы пожаловались на переизбыток украинского зерна
Резко возросшие поставки украинского зерна на рынки ЕС могут привести к серьезным трудностям у европейских сельхозпроизводителей, особенно в соседних с Украиной странах. Об этом говорится в докладе, подготовленном представителями Польши и представленном также от имени Болгарии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии.
В опубликованном на сайте Совета Европы документе отмечается, что перечисленные выше страны на фоне спецоперации России помогают Украине в экспорте украинской сельхозпродукции, в первую очередь зерновых, в третьи страны, сталкивающиеся с рисками по части продовольственной безопасности. Так, были облегчены меры пограничного контроля агропродовольственной продукции из Украины, а таможенные пошлины отменены.
В результате поставки украинской продукции в соседние страны выросли в некоторых случаях в тысячи раз, что привело к переполненности складов и трудностям у местных производителей. Например, часть украинского зерна поступает местным переработчикам, что приводит к снижению спроса на зерно местных аграриев. Кроме того, экспортные поставки украинской кукурузы затруднены из-за их нерентабельности.
Соседние с Украиной страны в свете этой ситуации призывают Еврокомиссию обеспечить гибкий подход к реализации общей сельскохозяйственной политики ЕС, а также к перекрытию «путей солидарности», чтобы украинская сельхозпродукция проходила транзитом через государства - члены ЕС и поступала на рынки назначения, не задерживаясь на внутреннем рынке ЕС.
Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик, представивший позицию этих стран на совещании в Совете Европы, также упомянул возможность использования части средств кризисного резерва сельского хозяйства, насчитывающего 500 млн евро. «К вопросу о резерве подходят осторожно, так как сейчас начало года и неясно, что может произойти. Но явного протеста никто не выразил, выражались только определенные сомнения», – приводит его слова ТАСС.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. 22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Как отмечали позднее Москва и Анкара, лишь малая часть украинского зерна поступает в беднейшие страны.