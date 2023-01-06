С Украины в рамках зерновой сделки вывезли почти 17 млн тонн зерна
Порядка 17 млн т сельхозпродукции вывезено по морскому гуманитарному коридору с Украины с начала реализации договоренностей по зерновой сделке, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
«За время функционирования зернового коридора при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн т зерна», — отметил Акар (цитата по ТАСС).
Накануне, 5 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждали реализацию зерновой сделки. Путин вновь подтвердил готовность России поставлять агропродукцию в беднейшие страны. «Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны», - добавил Эрдоган.
15 декабря Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российской агропродукции.