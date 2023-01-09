В Анкаре сообщили об экспорте лишь 5,4% украинского зерна в беднейшие страны
Только 5,4% зерна, экспортируемого из украинских портов в рамках продуктовой сделки, поставляется в беднейшие страны, заявил глава минсельхоза Турции Вахит Киришчи.
«По состоянию на 8 января 16,9 млн тонн зерна и продуктов питания было перевезено по "зерновому коридору" на 633 судах. В наименее развитые страны экспортируется только 5,4% зерна», – сказал он (цитата по A Haber).
Ранее на то, что лишь малая часть вывозимого в рамках продуктовой инициативы зерна идет в беднейшие страны, указывали президент РФ Владимир Путин и МИД России.
5 января Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждали реализацию зерновой сделки. Путин вновь подтвердил готовность России поставлять агропродукцию в беднейшие страны. «Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны», — добавил Эрдоган.
15 декабря Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российской агропродукции.