Мировые цены на продовольствие продолжили падение девятый месяц подряд

В организации рассказали, что в последнем месяце года экспортные цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне сбора урожая в Южном полушарии, в следствие чего подешевели также сорго и ячмень. Цены на рис при этом выросли из-за закупок со стороны покупателей в странах Азии и укрепления валют по сравнению с долларом. Всего по итогам года значение индекса цен на зерновые составило рекордные 154,7 пункта, что на 17,9% выше результатов 2021 г.