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Экономика

Мировые цены на продовольствие продолжили падение девятый месяц подряд

Ведомости

Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд, упав в декабре на 1,9% по сравнению с ноябрем, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

«В декабре 2022 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) составило 132,4 пункта, что на 2,6 пункта (1,9 процента) ниже показателя ноября; такое падение продолжается уже девять месяцев», – говорится в сообщении.

Тем не менее, по итогам всего 2022 г. средние цены на продовольствие оказались на 14,3% выше показателей 2021 г., подчеркнули в ФАО.

В организации рассказали, что в последнем месяце года экспортные цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне сбора урожая в Южном полушарии, в следствие чего подешевели также сорго и ячмень. Цены на рис при этом выросли из-за закупок со стороны покупателей в странах Азии и укрепления валют по сравнению с долларом. Всего по итогам года значение индекса цен на зерновые составило рекордные 154,7 пункта, что на 17,9% выше результатов 2021 г.

«Рост Индекса цен на зерновые ФАО в 2022 г. был обусловлен целым рядом факторов, в том числе существенным нарушением функционирования рынков, ростом неопределенности, более высокими ценами на энергоресурсы и производственные ресурсы, неблагоприятными погодными условиями в некоторых главных странах-поставщиках, а также сохраняющимся высоким мировым спросом на продовольствие», – отметили в ФАО.

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15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.

Вчера, 5 января, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждали реализацию зерновой сделки. Путин вновь подтвердил готовность России поставлять агропродукцию в беднейшие страны. «Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны», — добавил Эрдоган.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российской агропродукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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