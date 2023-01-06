Мировые цены на продовольствие продолжили падение девятый месяц подряд
Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд, упав в декабре на 1,9% по сравнению с ноябрем, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
«В декабре 2022 г. среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) составило 132,4 пункта, что на 2,6 пункта (1,9 процента) ниже показателя ноября; такое падение продолжается уже девять месяцев», – говорится в сообщении.
Тем не менее, по итогам всего 2022 г. средние цены на продовольствие оказались на 14,3% выше показателей 2021 г., подчеркнули в ФАО.
В организации рассказали, что в последнем месяце года экспортные цены на пшеницу и кукурузу упали на фоне сбора урожая в Южном полушарии, в следствие чего подешевели также сорго и ячмень. Цены на рис при этом выросли из-за закупок со стороны покупателей в странах Азии и укрепления валют по сравнению с долларом. Всего по итогам года значение индекса цен на зерновые составило рекордные 154,7 пункта, что на 17,9% выше результатов 2021 г.
«Рост Индекса цен на зерновые ФАО в 2022 г. был обусловлен целым рядом факторов, в том числе существенным нарушением функционирования рынков, ростом неопределенности, более высокими ценами на энергоресурсы и производственные ресурсы, неблагоприятными погодными условиями в некоторых главных странах-поставщиках, а также сохраняющимся высоким мировым спросом на продовольствие», – отметили в ФАО.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам, поставляя им продовольствие, тогда как Запад тянет одеяло на себя. Тогда он сказал, что в ближайшее время Россия готова бесплатно передать нуждающимся странам примерно 260 000 т удобрений.
Вчера, 5 января, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обсуждали реализацию зерновой сделки. Путин вновь подтвердил готовность России поставлять агропродукцию в беднейшие страны. «Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны», — добавил Эрдоган.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Но вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российской агропродукции.