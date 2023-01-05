Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество в энергетике и Украину

Стороны, как позднее отметили в пресс-службе Кремля, обсудили также строительство АЭС «Аккую», которое ведется на южном побережье страны, в провинции Мерсин, с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Первый энергоблок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2023 г.