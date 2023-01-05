Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество в энергетике и Украину

Путин обсудил с Эрдоганом сотрудничество в энергетике и УкраинуТурецкий лидер намерен поговорить также с президентом Украины Зеленским
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели утром 5 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию ряда экономических проектов и политические вопросы.
Первой о состоявшемся разговоре сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган, отметили там, заявил Путину о нацеленности на завершение подготовки дорожной карты для создания газового хаба в Турции, с идеей создания которого российский президент выступил в октябре, и намерении предпринять конкретные шаги по ее реализации.
Путин тогда сообщил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. Позднее, 19 октября, Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о реализации этого проекта.
Стороны, как позднее отметили в пресс-службе Кремля, обсудили также строительство АЭС «Аккую», которое ведется на южном побережье страны, в провинции Мерсин, с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Первый энергоблок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2023 г.
Одной из тем обсуждения стало и урегулирование ситуации на Украине. По сообщению турецкой стороны, Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, передает ТАСС. В частности, таковыми Анкара считает реализацию «зерновой сделки», переговоры по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС и «масштабный обмен пленными».
Именно при посредничестве Турции состоялся сентябрьский обмен пленными между Москвой и Киевом, в результате которого России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук и 55 российских военнослужащих. Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и диалогу «должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий» (цитата по ТАСС).
Путин в ответ подтвердил открытость Москвы к серьезному диалогу. Для этого киевские власти должны выполнить «известные и неоднократно озвученные требования», а также учитывать новые «территориальные реалии», сообщили в Кремле. Российский президент также акцентировал внимание на деструктивной роли западных государств, которые продолжают накачивать киевский режим вооружениями и военной техникой и предоставлять ему оперативную информацию и целеуказания.
В ходе обсуждения реализации зерновой сделки Путин также вновь подтвердил готовность России поставлять агропродукцию в беднейшие страны. Об этом уже заявил сам Эрдоган.
«Путин вновь отметил готовность своей страны поставлять агропродукцию в беднейшие страны. Мы готовы содействовать, перемалывать на предприятиях Турции зерно в муку и поставлять в слаборазвитые африканские страны», – сказал он (цитата по Anadolu). Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул в ходе разговора, что реализация сделки предусматривает и беспрепятственный экспорт российской продукции.
Эрдоган также подчеркнул, что эти итоги разговора с Путиным он планирует сегодня обсудить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стороны затронули, помимо этого, и вопросы сирийского урегулирования. Состоявшиеся 28 декабря в Москве трехсторонние переговоры глав министерств обороны и разведок России, Сирии и Турции лидеры двух стран оценили позитивно, а Путин выразил надежду, что подобные контакты будут способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.
По оценке Эрдогана же, сирийский президент Башар Асад должен занять «конструктивную позицию» и реализовать «ряд шагов в политическом процессе» для урегулирования ситуации в стране. Турецкий лидер отметил также, что необходимы «конкретные шаги» против формирований сирийских курдов PKK/PYD/YPG, которые Анкара считает террористическими, в том числе «зачистке» от них сирийских районов Талль-Рыфат и Мюнбич.