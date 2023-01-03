СМИ: сентябрьский обмен пленными с участием Медведчука прошел в Анкаре
Состоявшийся в сентябре обмен пленными между Москвой и Киевом, в результате которого России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина), прошел в Анкаре, сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные источники.
По ее информации, переговоры по обмену были организованы по инициативе Москвы и прошли в Анкаре, в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Россия при этом потребовала, чтобы пятеро командиров националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которых Москва передала в рамках обмена, остались в Турции до окончания боевых действий.
Об этом обмене пленными стало известно 22 сентября, по утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе 10 иностранных наемников. Россия же вернула помимо Медведчука 55 военных. Занимавший тогда пост главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря Медведчуку из плена были освобождены более 1000 военнослужащих ДНР в рамках минского процесса и вне его.
В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря, тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных. До этого, 6 декабря, российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. В результате обмена 1 декабря домой после обмена вернулись 50 российских военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.