СМИ: сентябрьский обмен пленными с участием Медведчука прошел в Анкаре

По ее информации, переговоры по обмену были организованы по инициативе Москвы и прошли в Анкаре, в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Россия при этом потребовала, чтобы пятеро командиров националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которых Москва передала в рамках обмена, остались в Турции до окончания боевых действий.