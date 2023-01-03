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СМИ: сентябрьский обмен пленными с участием Медведчука прошел в Анкаре

Ведомости

Состоявшийся в сентябре обмен пленными между Москвой и Киевом, в результате которого России был передан, в том числе, украинский бизнесмен и политик Виктор Медведчук (кум президента России Владимира Путина), прошел в Анкаре, сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на высокопоставленные источники.

По ее информации, переговоры по обмену были организованы по инициативе Москвы и прошли в Анкаре, в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции. Россия при этом потребовала, чтобы пятеро командиров националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которых Москва передала в рамках обмена, остались в Турции до окончания боевых действий.

Об этом обмене пленными стало известно 22 сентября, по утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе 10 иностранных наемников. Россия же вернула помимо Медведчука 55 военных. Занимавший тогда пост главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря Медведчуку из плена были освобождены более 1000 военнослужащих ДНР в рамках минского процесса и вне его.

В последний раз Россия и Украина обменялись пленными 31 декабря, тогда Минобороны РФ сообщило о возвращении домой 82 российских военных. До этого, 6 декабря, российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. В результате обмена 1 декабря домой после обмена вернулись 50 российских военных.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных