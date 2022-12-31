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Минобороны сообщило о возвращении из плена ВСУ 82 российских военнослужащих

Ведомости

В результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.

Освобожденные военные будут доставлены самолетом в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию.

В последний раз российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин тогда отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек. До этого, 1 декабря, домой после обмена вернулись 50 российских военных.

В конце ноября Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Так, 23 ноября из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. 24 ноября в ходе очередного обмена российская сторона вернула 50 военных. Обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных