Минобороны сообщило о возвращении из плена ВСУ 82 российских военнослужащих
В результате обмена с украинской стороной домой из плена вернулись 82 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.
Освобожденные военные будут доставлены самолетом в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию.
В последний раз российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы ДНР Денис Пушилин тогда отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек. До этого, 1 декабря, домой после обмена вернулись 50 российских военных.
В конце ноября Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Так, 23 ноября из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. 24 ноября в ходе очередного обмена российская сторона вернула 50 военных. Обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.