Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «60 на 60». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — сообщил он.
Об очередном обмене также 6 декабря сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. На Родину возвращаются 60 российских военнослужащих», — написал депутат в Telegram-канале.
Минобороны подтвердило возвращение 60 российских военнослужащих из украинского плена. «6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
На прошлой неделе, 1 декабря, в результате переговоров с украинской стороной 50 российских военных вернулись домой. В Минобороны заявили, что военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.
В конце ноября Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Так, 23 ноября из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. 24 ноября в ходе очередного обмена российская сторона вернула 50 военных. Обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
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