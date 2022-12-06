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Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Ведомости

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле «60 на 60». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — сообщил он.

Об очередном обмене также 6 декабря сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. «Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. На Родину возвращаются 60 российских военнослужащих», — написал депутат в Telegram-канале.

Минобороны подтвердило возвращение 60 российских военнослужащих из украинского плена. «6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

На прошлой неделе, 1 декабря, в результате переговоров с украинской стороной 50 российских военных вернулись домой. В Минобороны заявили, что военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

В конце ноября Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Так, 23 ноября из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. 24 ноября в ходе очередного обмена российская сторона вернула 50 военных. Обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных