Минобороны подвердило возвращение 50 российских военных из украинского плена
В результате переговоров с украинской стороной 50 российских военных возвращены в страну, сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.
Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в пресс-службе.
Ранее сегодня об обмене военнопленными с украинской стороной сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что среди освобожденных 12 военных из ДНР и восемь из ЛНР.
На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
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