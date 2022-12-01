Минобороны подвердило возвращение 50 российских военных из украинского плена

На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.