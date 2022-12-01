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Минобороны подвердило возвращение 50 российских военных из украинского плена

Ведомости

В результате переговоров с украинской стороной 50 российских военных возвращены в страну, сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня об обмене военнопленными с украинской стороной сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что среди освобожденных 12 военных из ДНР и восемь из ЛНР.

На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных