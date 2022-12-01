Пушилин сообщил о возвращении из украинского плена 50 российских военных
В результате очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной домой из украинского плена возвращаются 50 российских военнослужащих, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же (военнослужащих вооруженных сил Украины. — Ред.) отдаем Украине», — написал Пушилин. Он уточнил, что среди освобожденных 12 военных из ДНР и восемь из ЛНР.
На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
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