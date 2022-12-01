В ЛНР сообщили о возвращении из украинского плена более сотни военных
С момента проведения спецоперации свыше 120 военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена, заявила начальник юридического отдела рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в республике Алина Нечаева, пишет ТАСС.
«С начала специальной военной операции по сегодняшний день в рамках обмена удалось вернуть 122 военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики», — сообщила Нечаева.
Она подчеркнула, что всем вернувшимся оказывается медицинская помощь, у многих военных обострились хронические заболевания. Есть случаи запущенных осложнений после пулевых ранений и после применения пыток. «По каждому факту применения незаконных актов физического воздействия в отношении лиц, вернувшихся из украинского плена, нами собраны материалы и направлены в компетентные органы в международные организации», — отметила она.
Ранее, 28 ноября, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена были освобождены 23 российских военных. «Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины!» — сообщил он.
По словам Пасечника, освобожденные военные отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену. В частности, речь идет о моральных унижениях, пытках и избиениях. Врио главы ЛНР подчеркнул, что российским военнослужащим предоставят медицинскую помощь и реабилитацию. Кроме того, Пасечник снова призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания российских военнопленных на Украине. Он заявил, что организация должна принудить Киев соблюдать «основополагающий принцип международного права — гуманность».
На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
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