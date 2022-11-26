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Минобороны сообщило о возвращении из плена девяти российских военнослужащих

Ведомости

В результате обмена пленными с украинской стороной в Россию были возвращены девять военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации, пленным оказывается медицинская и психологическая помощь.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе обмена украинской стороне были переданы 12 человек, в том числе трое гражданских.

Последний обмен с Украиной военнопленными прошел 25 ноября, из плена было освобождено девять российских военнослужащих, сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. 24 ноября из украинского плена домой вернулись 50 российских военных, столько же украинских военнослужащих Россия передала Киеву. Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. 10 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих Народной милиции республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных