Минобороны сообщило о возвращении из плена девяти российских военнослужащих

Последний обмен с Украиной военнопленными прошел 25 ноября, из плена было освобождено девять российских военнослужащих, сообщил в пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин. 24 ноября из украинского плена домой вернулись 50 российских военных, столько же украинских военнослужащих Россия передала Киеву. Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. 10 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих Народной милиции республики.