Пасечник сообщил о возвращении из плена 23 российских военнослужащих
Из украинского плена были освобождены 23 российских военных, они возвращаются домой. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал он.
По словам Пасечника, освобожденные военные отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену. В частности, речь идет о моральных унижениях, пытках и избиениях. Врио главы ЛНР подчеркнул, что российским военнослужащим предоставят медицинскую помощь и реабилитацию.
Кроме того, Пасечник снова призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания российских военнопленных на Украине. Он заявил, что организация должна принудить Киев соблюдать «основополагающий принцип международного права — гуманность».
На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября. По данным Минобороны РФ, вернувшимся из украинского плена российским военным 26 ноября «грозила смертельная опасность».
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