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Пасечник сообщил о возвращении из плена 23 российских военнослужащих

Ведомости

Из украинского плена были освобождены 23 российских военных, они возвращаются домой. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал он.

По словам Пасечника, освобожденные военные отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену. В частности, речь идет о моральных унижениях, пытках и избиениях. Врио главы ЛНР подчеркнул, что российским военнослужащим предоставят медицинскую помощь и реабилитацию.

Кроме того, Пасечник снова призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на условия содержания российских военнопленных на Украине. Он заявил, что организация должна принудить Киев соблюдать «основополагающий принцип международного права — гуманность».

На прошлой неделе Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Первый из них состоялся 23 ноября. Тогда из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. Второй обмен прошел 24 ноября, российская сторона вернула 50 военных. Третий и четвертый обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября. По данным Минобороны РФ, вернувшимся из украинского плена российским военным 26 ноября «грозила смертельная опасность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных