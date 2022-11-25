Газета
Политика

Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9»

Ведомости

25 ноября прошел очередной обмен с Украиной военнопленными. В этот раз из украинского плена было освобождено девять российских военнослужащих. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. 

«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле 9 на 9. Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой народной республики», — написал он.

Накануне, 24 ноября, российская сторона также провела обмен военнопленными с Украиной. Так, Пушилин сообщил, что из украинского плена домой вернулись 50 российских военных. Столько же украинских военнослужащих Россия передала Киеву. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что вернувшиеся из плена россияне доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.

Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики, сообщил Пушилин. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ. Сообщение также подтвердили в Минобороны РФ. 

До этого еще один обмен по формуле «35 на 35» состоялся 10 ноября. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 35 военнослужащих республики.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных