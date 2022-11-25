Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9»
25 ноября прошел очередной обмен с Украиной военнопленными. В этот раз из украинского плена было освобождено девять российских военнослужащих. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Сегодня с Украиной проходит обмен по формуле 9 на 9. Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой народной республики», — написал он.
Накануне, 24 ноября, российская сторона также провела обмен военнопленными с Украиной. Так, Пушилин сообщил, что из украинского плена домой вернулись 50 российских военных. Столько же украинских военнослужащих Россия передала Киеву. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там отметили, что вернувшиеся из плена россияне доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики, сообщил Пушилин. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ. Сообщение также подтвердили в Минобороны РФ.
До этого еще один обмен по формуле «35 на 35» состоялся 10 ноября. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 35 военнослужащих республики.
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