Пушилин сообщил об обмене с Украиной пленными по формуле «9 на 9»

Кроме того, обмен по формуле «35 на 35» был проведен сторонами 23 ноября. Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики, сообщил Пушилин. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ. Сообщение также подтвердили в Минобороны РФ.