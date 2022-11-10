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Пасечник заявил о возвращении из украинского плена 35 военнослужащих ЛНР

Ведомости

Из украинского плена домой вернусь 35 военнослужащих народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.

«Из украинского плена вернулись домой 35 военнослужащих народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в украинском плену: избиения, издевательства... Герои Луганщины истощены, но не сломлены», – написал он в своем Telegram-канале.

Вернувшиеся из плена проходят медобследование, а затем их ожидает реабилитация, добавил Пасечник.

Сейчас в плену в ЛНР находятся 1180 солдат ВСУ, заявила ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена. До этого Пушилин сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».

17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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