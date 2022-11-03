Газета
Общество

В ЛНР сообщили о более 1000 пленных солдат ВСУ

Ведомости

В настоящее время в плену в ЛНР находятся больше 1000 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает ТАСС.

«В настоящий момент в ЛНР находится больше 1000 украинских солдат — 1180. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — заявила Сердюкова.

Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена.

Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными. В предыдущий раз врио главы ДНР сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».

17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных