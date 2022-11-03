В ЛНР сообщили о более 1000 пленных солдат ВСУ
В настоящее время в плену в ЛНР находятся больше 1000 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает ТАСС.
«В настоящий момент в ЛНР находится больше 1000 украинских солдат — 1180. Это без учета тех, которые были освобождены в ходе обменного процесса», — заявила Сердюкова.
Ранее днем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что 3 ноября Россия провела с Украиной обмен военнопленным по формуле «107 на 107». Он отметил, что 65 из них являются жителями ДНР и ЛНР. Позже Министерство обороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военных из украинского плена.
Россия и Украина уже не в первый раз проводят обмен военнопленными. В предыдущий раз врио главы ДНР сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».
17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, об этом сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России.