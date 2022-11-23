Минобороны подтвердило возвращение 35 военных из украинского плена

Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики (ЛНР), добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ.