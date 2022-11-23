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Минобороны подтвердило возвращение 35 военных из украинского плена

Ведомости

В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 35 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства. Освобожденные россияне будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики (ЛНР), добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ.

В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих народной милиции республики.

Еще 3 ноября Россия и Украина провели обмен по формуле «107 на 107». Пушилин тогда рассказал, что 65 вернувшихся военных являются жителями ДНР и ЛНР. Информацию об обмене позже подтвердило Минобороны РФ. До этого Пушилин сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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