Минобороны подтвердило возвращение 35 военных из украинского плена
В результате обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 35 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства. Освобожденные россияне будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики (ЛНР), добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ.
В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих народной милиции республики.
Еще 3 ноября Россия и Украина провели обмен по формуле «107 на 107». Пушилин тогда рассказал, что 65 вернувшихся военных являются жителями ДНР и ЛНР. Информацию об обмене позже подтвердило Минобороны РФ. До этого Пушилин сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».
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