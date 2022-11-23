Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35», сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле "35 на 35", – написал он.
Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики (ЛНР), добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ.
В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих народной милиции республики.
Еще 3 ноября Россия и Украина провели обмен по формуле «107 на 107». Пушилин тогда рассказал, что 65 вернувшихся военных являются жителями ДНР и ЛНР. Информацию об обмене позже подтвердило Минобороны РФ. До этого Пушилин сообщал о возвращении российских военнослужащих 29 октября, тогда обмен прошел по формуле «50 на 50».
17 октября в результате обмена между сторонами в Россию были возвращены 110 российских граждан, сообщало Минобороны. В ведомстве уточняли, что среди них были 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся украинской стороной с февраля 2022 г. Украине были переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола, отметили в оборонном ведомстве, при этом две женщины пожелали остаться в России.
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