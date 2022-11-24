Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной по формуле «50 на 50»
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о втором за последние два дня обмене с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал он.
Пушилин накануне заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики (ЛНР), добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ.
Позже эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что освобожденные россияне будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих народной милиции республики.
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