Минобороны подтвердило возвращение 50 россиян из украинского плена
В результате очередного обмена пленными между Россией и Украиной домой вернулись 50 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.
«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны заявили, что вернувшиеся из плена россияне будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о втором за последние два дня обмене с Украиной по формуле «50 на 50». Накануне он заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики, добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.
В предыдущий раз обмен военнопленными между сторонами прошел 10 ноября, сообщал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, из украинского плена домой вернулись 35 военнослужащих народной милиции республики.
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