Минобороны подтвердило возвращение 50 россиян из украинского плена

Ранее сегодня врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о втором за последние два дня обмене с Украиной по формуле «50 на 50». Накануне он заявил, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Домой вернулись в том числе четверо военнослужащих из ДНР и еще двое – из Луганской народной республики, добавил он. Украине, по его данным, в основном передают в рамках обмена военнослужащих ВСУ. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.