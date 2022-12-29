Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве

Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в МосквеАнкара готовит почву для операции против сирийских курдов и нормализации отношений с Дамаском
В Москве 28 декабря прошли трехсторонние переговоры глав министерств обороны России, Сирии и Турции Сергея Шойгу, Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства. Параллельно прошла встреча глав разведок трех стран – руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы разведуправления Турции Хакана Фидана и начальника сирийского управления военной разведки Рафика Шахада.
В Минобороны РФ отметили конструктивный характер состоявшихся встреч и сообщили о необходимости продолжения взаимодействия в таком формате в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.
Пресс-служба турецкого оборонного ведомства сообщила на своем сайте, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.
«Достигнута договоренность о продолжении встреч в трехстороннем формате для обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе в целом», – пояснили в пресс-службе минобороны Турции по итогам трехсторонней встречи в Москве.
Ранее, 15 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контексте своих неоднократно изложенных планов провести очередную военную операцию против сирийских курдов заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а до этого – встречу глав минобороны, МИДов и разведслужб. По словам турецкого лидера, «в политике не бывает обид», это выглядит намеком на его прежние требования к Башару Асаду покинуть пост президента Сирии. Эрдоган также возлагал на Асада ответственность за жертвы гражданской войны, которая идет в стране с 2011 г. Дипотношения между Сирией и Турцией, поддерживающей часть формирований вооруженной сирийской оппозиции, разорваны с марта 2012 г.
25 декабря турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва ведут переговоры об открытии для турецких ВВС воздушного пространства над Сирией для проведения возможной трансграничной операции.
От намерений провести наземную операцию против курдов Турция тоже пока не отказывается, но сначала хочет «расчистить поле» для нее, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. В то же время Анкара понимает, что перед операцией необходимо достигнуть договоренностей с Россией, военные которой присутствуют в Сирии с 2015 г. по приглашению официальных властей страны. В частности, туркам хотелось бы избежать неприятностей в виде работы российской ПВО по своей авиации, отмечает Надеин-Раевский. Другое дело, что наземная операция Турции подразумевает оккупацию дополнительных районов севера Сирии – к тем, что уже фактически заняты ее прокси и собственной армией, но Россия вряд ли горит желанием идти навстречу в этом направлении, говорит эксперт. То, что во встрече участвовали представители сирийской армии и разведки, дает надежду, что до оккупации все же не дойдет и Сирийская арабская армия при поддержке Москвы обеспечит безопасность границы без интервенции со стороны Анкары, отмечает Надеин-Раевский.
Подготовка или же, наоборот, отмена турецкой наземной операции – это скорее повод для запуска контактов, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Эта повестка позволяет Дамаску и Анкаре сохранить лицо после взаимных обвинений и невыполнимых требований друг к другу, отмечает Семенов. Теперь же есть важный повод, который позволит нивелировать те острые углы, которые было сложно обойти, полагает эксперт. Россия давно предлагала подобный формат нормализации, еще в 2019 г., когда в основу восстановления связей была положена реанимация сирийско-турецких соглашений в Адане 1998 г., касавшихся совместных мер по борьбе с РПК. Сейчас возникли новые, удобные условия, чтобы этот процесс перезапустить, уверен Семенов. Российские усилия и посредничество, безусловно, смогут облегчить поиск компромисса, считает эксперт.
Вариантов же, с чего начнется нормализация, может быть много, рассуждает Семенов. Самым выгодным всем сторонам было бы решение вопроса Манбиджа и Тель-Рифата через установление над ними полного правительственного контроля с абсолютным разоружением всех местных формирований, аффилированных с SDF/YPG/РПК. Сирийские курды, конечно, могут посчитать свои интересы ущемленными и отказаться от дальнейшего диалога с Дамаском, но в этой ситуации нельзя удовлетворить интересы всех акторов, особенно тех, кто сам себе избрал в качестве покровителей США, а диалог с Москвой и Дамаском использует в качестве запасного варианта, заключает Семенов.