Министры обороны России, Сирии и Турции встретились в Москве

От намерений провести наземную операцию против курдов Турция тоже пока не отказывается, но сначала хочет «расчистить поле» для нее, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. В то же время Анкара понимает, что перед операцией необходимо достигнуть договоренностей с Россией, военные которой присутствуют в Сирии с 2015 г. по приглашению официальных властей страны. В частности, туркам хотелось бы избежать неприятностей в виде работы российской ПВО по своей авиации, отмечает Надеин-Раевский. Другое дело, что наземная операция Турции подразумевает оккупацию дополнительных районов севера Сирии – к тем, что уже фактически заняты ее прокси и собственной армией, но Россия вряд ли горит желанием идти навстречу в этом направлении, говорит эксперт. То, что во встрече участвовали представители сирийской армии и разведки, дает надежду, что до оккупации все же не дойдет и Сирийская арабская армия при поддержке Москвы обеспечит безопасность границы без интервенции со стороны Анкары, отмечает Надеин-Раевский.