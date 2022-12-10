Обсуждение газового хаба стало главным итогом визита делегации «Газпрома» в Турцию

12 октября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) высказал идею создания хаба для поставок российского газа. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.