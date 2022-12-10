Обсуждение газового хаба стало главным итогом визита делегации «Газпрома» в Турцию
Главным итогом состоявшегося рабочего визита делегации «Газпрома» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в Турцию стало обсуждение газового хаба, сообщили в Telegram-канале «Газпрома».
«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», – говорится в сообщении компании.
Рабочий визит делегации «Газпрома» в Турцию состоялся 9 декабря. В Стамбуле Миллер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром энергетики и природных ресурсов республики Фатихом Донмезом. «На встрече обсуждались вопросы, связанные с поставками российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания в Турции газового хаба», – сообщали в «Газпроме».
12 октября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022) высказал идею создания хаба для поставок российского газа. Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки.
8 ноября Донмез сообщил, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.