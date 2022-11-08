Центр распределения газа по проекту хаба в Турции разместят во Фракии
Центр распределения газа в рамках предложенного Россией проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез. Фракия расположена на северо-западе страны.
«Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место», — сказал Донмез (цитата по TRT Haber).
По его словам, Анкара планирует составить собственную дорожную карту по реализации проекта. «Возможно, организуем в январе-феврале международную газовую конференцию и получим мнения и идеи, необходимые для работы этого рынка. После этого мы быстро воплотим это в жизнь», — заключил министр.
Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.
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