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Экономика

Центр распределения газа по проекту хаба в Турции разместят во Фракии

Ведомости

Центр распределения газа в рамках предложенного Россией проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез. Фракия расположена на северо-западе страны.

«Да, мы решили, что центр распределения газа будет находиться в Тракье (Фракия), это самое удобное место», — сказал Донмез (цитата по TRT Haber).

По его словам, Анкара планирует составить собственную дорожную карту по реализации проекта. «Возможно, организуем в январе-феврале международную газовую конференцию и получим мнения и идеи, необходимые для работы этого рынка. После этого мы быстро воплотим это в жизнь», — заключил министр.

Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки. Эрдоган отметил, что строительство хаба должно начаться без задержек, а в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры, предварительные работы в этом направлении уже проводятся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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