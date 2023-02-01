Рыбопромышленники просят расширить льготный лизинг на средние и крупные суда

Рыбопромышленники просят расширить льготный лизинг на средние и крупные судаСубсидия для небольших лодок не будет пользоваться спросом
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) просит распространить программу льготного лизинга для малых судов также на крупно- и среднетоннажные. Письмо с таким предложением на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было направлено 23 января 2023 г. «Ведомости» ознакомились с копией документа.
В АСРФ входит 31 компания, они обеспечивают добычу около четверти морских водных биоресурсов в России.
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