Рыбопромышленники просят расширить льготный лизинг на средние и крупные суда

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) просит распространить программу льготного лизинга для малых судов также на крупно- и среднетоннажные. Письмо с таким предложением на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было направлено 23 января 2023 г. «Ведомости» ознакомились с копией документа.