Минсельхоз перестанет поддерживать закладку плодовых садов зарубежными саженцами

В настоящий момент государство выделяет субсидии на закладку интенсивных садов (свыше 800 деревьев на 1 га) с саженцами из всех стран. Крупный производитель яблок утверждает, что речь идет о 0,8–1,7 млн руб. на 1 га в зависимости от региона, года и плотности посадки. Общая сумма субсидий составляет до 5 млрд руб. в год. При этом стоимость закладки собеседник «Ведомостей» оценивает в 2,5–2,8 млн руб. на 1 га.