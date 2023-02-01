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Минсельхоз перестанет поддерживать закладку плодовых садов зарубежными саженцами

Часть участников рынка считают, что это надо было делать раньше
Алексей Полухин
Российские питомниководы не имеют возможности реализовывать саженцы дешевле 250–300 руб., иначе не будут покрыты затраты на их выращивание / Freepik

Начиная со второго полугодия 2023 г. Минсельхоз перестанет субсидировать закупки иностранных саженцев для закладки яблоневых и грушевых садов. Об этом говорится в письме директора входящего в Минсельхоз департамента растениеводства Романа Некрасова отраслевым ассоциациям – союзам «Садоводы Кубани» и «Садоводы Дагестана», а также Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края и Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Вопрос поддержки и развития отечественных селекционеров прорабатывается, сообщил представитель Минсельхоза.

В настоящий момент государство выделяет субсидии на закладку интенсивных садов (свыше 800 деревьев на 1 га) с саженцами из всех стран. Крупный производитель яблок утверждает, что речь идет о 0,8–1,7 млн руб. на 1 га в зависимости от региона, года и плотности посадки. Общая сумма субсидий составляет до 5 млрд руб. в год. При этом стоимость закладки собеседник «Ведомостей» оценивает в 2,5–2,8 млн руб. на 1 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных