Минсельхоз перестанет поддерживать закладку плодовых садов зарубежными саженцами

Минсельхоз перестанет поддерживать закладку плодовых садов зарубежными саженцамиЧасть участников рынка считают, что это надо было делать раньше
Начиная со второго полугодия 2023 г. Минсельхоз перестанет субсидировать закупки иностранных саженцев для закладки яблоневых и грушевых садов. Об этом говорится в письме директора входящего в Минсельхоз департамента растениеводства Романа Некрасова отраслевым ассоциациям – союзам «Садоводы Кубани» и «Садоводы Дагестана», а также Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края и Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Вопрос поддержки и развития отечественных селекционеров прорабатывается, сообщил представитель Минсельхоза.
В настоящий момент государство выделяет субсидии на закладку интенсивных садов (свыше 800 деревьев на 1 га) с саженцами из всех стран. Крупный производитель яблок утверждает, что речь идет о 0,8–1,7 млн руб. на 1 га в зависимости от региона, года и плотности посадки. Общая сумма субсидий составляет до 5 млрд руб. в год. При этом стоимость закладки собеседник «Ведомостей» оценивает в 2,5–2,8 млн руб. на 1 га.