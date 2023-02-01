Газета
Бизнес / Технологии Эксклюзивно по подписке

Столичные провайдеры подняли цены на домашний интернет на 10%

Рост тарифов в этом году может коснуться 15 млн пользователей по всей России
Анна Устинова Анастасия Курашева
Повышение цен на домашний интернет уже затронуло большинство пользователей в Москве и Московской области / Freepik

Провайдеры Москвы начали повышать цены на домашний интернет. С конца 2022 г. уведомления об этом получили несколько сотрудников «Ведомостей», пользующихся услугами МГТС (входит в группу МТС), «Онлайма» (предоставляет услуги под брендом «Ростелекома») и «Акадо» (входит в «ЭР-телеком холдинг»).

С октября 2022 г. МГТС, один из крупнейших провайдеров в Москве и Подмосковье, повысила цены на услуги доступа в интернет до 625 руб. в месяц в пакете нескольких услуг (телефонии и мобильной связи), говорится в платежном документе одного из абонентов. Еще в начале 2022 г. ежемесячная плата составляла 570 руб. в месяц, сообщил абонент. Таким образом, стоимость тарифа выросла на 10%.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных