Столичные провайдеры подняли цены на домашний интернет на 10%Рост тарифов в этом году может коснуться 15 млн пользователей по всей России
Провайдеры Москвы начали повышать цены на домашний интернет. С конца 2022 г. уведомления об этом получили несколько сотрудников «Ведомостей», пользующихся услугами МГТС (входит в группу МТС), «Онлайма» (предоставляет услуги под брендом «Ростелекома») и «Акадо» (входит в «ЭР-телеком холдинг»).
С октября 2022 г. МГТС, один из крупнейших провайдеров в Москве и Подмосковье, повысила цены на услуги доступа в интернет до 625 руб. в месяц в пакете нескольких услуг (телефонии и мобильной связи), говорится в платежном документе одного из абонентов. Еще в начале 2022 г. ежемесячная плата составляла 570 руб. в месяц, сообщил абонент. Таким образом, стоимость тарифа выросла на 10%.
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