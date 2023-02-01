Столичные провайдеры подняли цены на домашний интернет на 10%

С октября 2022 г. МГТС, один из крупнейших провайдеров в Москве и Подмосковье, повысила цены на услуги доступа в интернет до 625 руб. в месяц в пакете нескольких услуг (телефонии и мобильной связи), говорится в платежном документе одного из абонентов. Еще в начале 2022 г. ежемесячная плата составляла 570 руб. в месяц, сообщил абонент. Таким образом, стоимость тарифа выросла на 10%.