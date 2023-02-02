Выпуск пеллет в России в 2022 году упал на 20%

Производство пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки) в России упало в 2022 г. на 19,6% по сравнению с 2021 г. до 2,07 млн т. Это следует из данных Росстата, опубликованных 1 февраля 2023 г. При этом, согласно информации Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров на основе данных Росстата, наибольшее падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – на 32% до 789 100 т. А в Дальневосточном федеральном округе выпуск пеллет, наоборот, вырос в 1,5 раза до 341 100 т.