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Выпуск пеллет в России в 2022 году упал на 20%

Производители топливных гранул в прошлом году лишились основного экспортного рынка – ЕС
Надежда Синцова
Для использования пеллет на внутреннем рынке сейчас активно прорабатывается вопрос перевода котельных на биотопливо / Freepik

Производство пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки) в России упало в 2022 г. на 19,6% по сравнению с 2021 г. до 2,07 млн т. Это следует из данных Росстата, опубликованных 1 февраля 2023 г. При этом, согласно информации Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров на основе данных Росстата, наибольшее падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – на 32% до 789 100 т. А в Дальневосточном федеральном округе выпуск пеллет, наоборот, вырос в 1,5 раза до 341 100 т.

По данным федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», выпуск пеллет на Дальнем Востоке вырос в 2022 г. примерно на 30%. Представитель организации подчеркивает, что «Рослесинфорг» и Росстат считают данные лесопромышленного комплекса по-разному.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных