Выпуск пеллет в России в 2022 году упал на 20%Производители топливных гранул в прошлом году лишились основного экспортного рынка – ЕС
Производство пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки) в России упало в 2022 г. на 19,6% по сравнению с 2021 г. до 2,07 млн т. Это следует из данных Росстата, опубликованных 1 февраля 2023 г. При этом, согласно информации Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров на основе данных Росстата, наибольшее падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – на 32% до 789 100 т. А в Дальневосточном федеральном округе выпуск пеллет, наоборот, вырос в 1,5 раза до 341 100 т.
По данным федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг», выпуск пеллет на Дальнем Востоке вырос в 2022 г. примерно на 30%. Представитель организации подчеркивает, что «Рослесинфорг» и Росстат считают данные лесопромышленного комплекса по-разному.
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