Инвесторы из США вложили в китайский искусственный интеллект $40 млрд

Инвесторы из США вложили в китайский искусственный интеллект $40 млрдНо скоро власти США могут запретить такие инвестиции
Американские инвесторы в последние годы вложили $40,2 млрд в китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По его данным, за период с 2015 по 2021 г. (т. е. и в разгар торговой войны, начатой президентом Дональдом Трампом в 2018 г.) инвестиции из США составили 37% от общего объема вложений в сектор китайских технологий ИИ.
Всего речь идет о 167 американских инвесторах, которые за упомянутый период времени приняли участие в 401 сделке. По числу сделок лидером среди американских инвесторов оказался венчурный фонд GGV Capital, который обеспечил 43 контракта. Подразделения компаний Intel и Qualcomm заключили 11 и 13 сделок соответственно.