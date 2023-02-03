Инвесторы из США вложили в китайский искусственный интеллект $40 млрд

Американские инвесторы в последние годы вложили $40,2 млрд в китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По его данным, за период с 2015 по 2021 г. (т. е. и в разгар торговой войны, начатой президентом Дональдом Трампом в 2018 г.) инвестиции из США составили 37% от общего объема вложений в сектор китайских технологий ИИ.