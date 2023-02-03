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Инвесторы из США вложили в китайский искусственный интеллект $40 млрд

Но скоро власти США могут запретить такие инвестиции
Владимир Кулагин Екатерина Кинякина
За шесть лет американский вклад составил 37% от общего объема инвестиций в технологии искусственного интеллекта в Китае / JU HUANZONG / Xinhua via AFP

Американские инвесторы в последние годы вложили $40,2 млрд в китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центр безопасности и новых технологий (CSET) Джорджтаунского университета. По его данным, за период с 2015 по 2021 г. (т. е. и в разгар торговой войны, начатой президентом Дональдом Трампом в 2018 г.) инвестиции из США составили 37% от общего объема вложений в сектор китайских технологий ИИ.

Всего речь идет о 167 американских инвесторах, которые за упомянутый период времени приняли участие в 401 сделке. По числу сделок лидером среди американских инвесторов оказался венчурный фонд GGV Capital, который обеспечил 43 контракта. Подразделения компаний Intel и Qualcomm заключили 11 и 13 сделок соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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