Площадь жилой застройки территории завода «МиГ» может увеличиться минимум в 1,5 раза

Летом прошлого года столичная мэрия разрешила построить в этом районе 2,7 млн кв. м, правда, тогда речь шла о большей территории – 82,3 га. Она включала в себя прилегающие к «МиГу» участки, а также площади конструкторского бюро «Сухой» (гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью «Ведомостям» говорил, что эту площадку будет застраивать сама компания: там появится ее офис на 200 000 кв. м). В общей сложности там планировалось 900 000 кв. м жилья (из них 770 000 кв. м – на площадке «МиГа»). Теперь площадь жилой части в этом проекте увеличилась минимум в 1,5 раза. Запросы в профильные департаменты мэрии Москвы остались без ответов.