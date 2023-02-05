Площадь жилой застройки территории завода «МиГ» может увеличиться минимум в 1,5 раза

Площадь жилой застройки территории завода «МиГ» может увеличиться минимум в 1,5 разаЗаниматься этим проектом, скорее всего, будет холдинг, созданный крупнейшими московскими девелоперами
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект комплексного развития территории общей площадью 63,5 га напротив стадиона «Динамо». Как следует из ее протокола («Ведомости» с ним ознакомились), там планируется возвести 2,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,4 млн кв. м – жилье, а остальное – коммерческие объекты и инфраструктура (в том числе для районного МВД). Судя по адресам, указанным в документе, большая часть застройки придется на площадку самолетостроительного завода «МиГ» – это предприятие, как указывалось в информационных материалах «Ростеха», занимает 57,7 га.
Летом прошлого года столичная мэрия разрешила построить в этом районе 2,7 млн кв. м, правда, тогда речь шла о большей территории – 82,3 га. Она включала в себя прилегающие к «МиГу» участки, а также площади конструкторского бюро «Сухой» (гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью «Ведомостям» говорил, что эту площадку будет застраивать сама компания: там появится ее офис на 200 000 кв. м). В общей сложности там планировалось 900 000 кв. м жилья (из них 770 000 кв. м – на площадке «МиГа»). Теперь площадь жилой части в этом проекте увеличилась минимум в 1,5 раза. Запросы в профильные департаменты мэрии Москвы остались без ответов.
Сама площадка, как рассказывал ранее источник в столичном правительстве, должна была быть включена (без учета «Сухого») в городскую программу «Индустриальные кварталы», которая предполагает реорганизацию промзон на территории города. Права на нее планируется продать на аукционе, но его дата на данный момент неизвестна. Представитель департамента городского имущества Москвы летом прошлого года подтверждал, что вопрос о вовлечении этой территории в городские программы и проекты находится в проработке, других официальных сообщений по этому поводу не было.