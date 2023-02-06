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Platts запустило новую котировку Urals с ценой в Индии

Она «неидеальна», как и котировка Argus, отмечают аналитики
Дарья Савенкова
Егор Алеев / ТАСС

Ценовое агентство S&P Global Platts в конце января запустило ценовую котировку на российскую нефть сорта Urals, отражающую ее стоимость в портах Индии. Два источника, знакомые с данными трейдеров, уточняют, что на 1 февраля она составляла минус $18/барр. к эталонной Brent. 3 февраля Brent торговалась по $81,6/барр., следует из данных биржи ICE.

Один из собеседников «Ведомостей» отмечает, что котировка Platts учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт, что делает ее «более репрезентативной», чем текущие бенчмарки по российской нефти ценового агентства Argus. Это агентство, на данные которого ранее ориентировался Минфин России при прогнозировании нефтегазовых доходов бюджета, ушло из России в марте 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных