Platts запустило новую котировку Urals с ценой в Индии

Один из собеседников «Ведомостей» отмечает, что котировка Platts учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт, что делает ее «более репрезентативной», чем текущие бенчмарки по российской нефти ценового агентства Argus. Это агентство, на данные которого ранее ориентировался Минфин России при прогнозировании нефтегазовых доходов бюджета, ушло из России в марте 2022 г.