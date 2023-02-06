Platts запустило новую котировку Urals с ценой в Индии

Platts запустило новую котировку Urals с ценой в ИндииОна «неидеальна», как и котировка Argus, отмечают аналитики
Ценовое агентство S&P Global Platts в конце января запустило ценовую котировку на российскую нефть сорта Urals, отражающую ее стоимость в портах Индии. Два источника, знакомые с данными трейдеров, уточняют, что на 1 февраля она составляла минус $18/барр. к эталонной Brent. 3 февраля Brent торговалась по $81,6/барр., следует из данных биржи ICE.
Один из собеседников «Ведомостей» отмечает, что котировка Platts учитывает цену нефти, страхование груза и фрахт, что делает ее «более репрезентативной», чем текущие бенчмарки по российской нефти ценового агентства Argus. Это агентство, на данные которого ранее ориентировался Минфин России при прогнозировании нефтегазовых доходов бюджета, ушло из России в марте 2022 г.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам