Лук в России подорожал на треть из-за запрета экспорта из стран Центральной Азии

Лук в России подорожал на треть из-за запрета экспорта из стран Центральной АзииОстальные продукты из борщевого набора за последний год подешевели
Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора (он также включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились «Ведомости». С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без НДС. Капуста за этот же период подешевела на 58,6% до 12,7 руб. за 1 кг, картофель – на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг, свекла – на 28,8% до 15,8 руб. за 1 кг, морковь – на 20,4% до 18,8 руб. за 1 кг.
Вопрос с ростом цен на лук отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 7 февраля, рассказал «Ведомостям» один из его участников. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) связывал это с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками этого овоща. Из-за аномальных морозов в январе (в Узбекистане, к примеру, температура ночью опускалась до минус 17–23 градусов) испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита в январе – феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Это и спровоцировало рост цен на этот продукт, говорится в презентации Минсельхоза, с которой ознакомились «Ведомости».