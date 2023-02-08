Лук в России подорожал на треть из-за запрета экспорта из стран Центральной Азии

Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора (он также включает свеклу, капусту, картофель и морковь), который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились «Ведомости». С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без НДС. Капуста за этот же период подешевела на 58,6% до 12,7 руб. за 1 кг, картофель – на 37,3% до 17,2 руб. за 1 кг, свекла – на 28,8% до 15,8 руб. за 1 кг, морковь – на 20,4% до 18,8 руб. за 1 кг.