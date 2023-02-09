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Дистрибуторы семян заявили о грозящем банкротстве

Это случится, если им доначислят НДС за три года
Алексей Полухин
PXHere

Российским дистрибуторам семян могут доначислить НДС в размере 10% за последние три года. Такие опасения они выразили на совещании 7 февраля у заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, рассказали «Ведомостям» два его участника. В совещании, в частности, участвовали представители Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС), Картофельного союза, а также других организаций.

Опасения у семеноводов возникают из-за разного подхода к определению размера налога, поясняет один из участников совещания. По его словам, семена пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, овощей открытого грунта включены в перечень продовольственных товаров, при продаже которых применятся льготная ставка по НДС в 10% (вместо 20%).

В конце 2019 г. в документ внесли изменения, разрешив применять льготу, только если товар используется в пищевых целях. В 2020 г. ИФНС России № 1 по Псковской области доначислила компании «Пром» 4,1 млн руб., так как она при продаже семян подсолнечника и кукурузы применяла ставку НДС в размере 10%. «Пром», в свою очередь, попробовала оспорить это решение в Арбитражном суде Псковской области, но он встал на сторону налоговой, указав, что семена обработаны химикатами, а значит, не могут употребляться в пищу, не являются продовольственной продукцией и не могут реализовываться на льготных условиях. В июле 2022 г. эту позицию поддержал Верховный суд России, а 13 января 2023 г. аналогичное разъяснение дал департамент налоговой политики Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных