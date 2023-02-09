Дистрибуторы семян заявили о грозящем банкротстве

В конце 2019 г. в документ внесли изменения, разрешив применять льготу, только если товар используется в пищевых целях. В 2020 г. ИФНС России № 1 по Псковской области доначислила компании «Пром» 4,1 млн руб., так как она при продаже семян подсолнечника и кукурузы применяла ставку НДС в размере 10%. «Пром», в свою очередь, попробовала оспорить это решение в Арбитражном суде Псковской области, но он встал на сторону налоговой, указав, что семена обработаны химикатами, а значит, не могут употребляться в пищу, не являются продовольственной продукцией и не могут реализовываться на льготных условиях. В июле 2022 г. эту позицию поддержал Верховный суд России, а 13 января 2023 г. аналогичное разъяснение дал департамент налоговой политики Минфина.