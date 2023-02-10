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Бывшие топ-менеджеры элитного застройщика Insigma создали новую девелоперскую компанию

Их первым проектом будет офисный комплекс в «Большом сити»
Дарья Молоткова
Ultima Development

Девелопером строящегося на 3-й Магистральной улице на западе Москвы бизнес-центра Orbital общей площадью 27 000 кв. м выступает компания Ultima Development, следует из реестра объектов капитального строительства, опубликованного на сайте столичного правительства в ноябре 2022 г. Сам проект в так называемом «Большом сити» (занимает 3500 га вокруг делового центра «Москва-сити») был анонсирован главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым еще в 2021 г., но его застройщик не раскрывался. Представитель Ultima Development подтвердил, что компания возводит Orbital, под эти цели был приобретен участок площадью в 1 га. Сам бизнес-центр планируется завершить уже в III квартале этого года. Инвестиции в проект собеседник «Ведомостей» раскрывать не стал.

Ultima Development, по данным «СПАРК-Интерфакса», была создана бизнесменами Константином Устюговым и Алексеем Ржевцевым. Оба они ранее работали в девелопере элитной недвижимости Insigma (в его портфеле комплексы «Дворянское гнездо» в Большом Левшинском переулке, «Тессинский, 1» в районе Китай-города, Ordynka by Bosco Casa в Большом Ордынском переулке и проч.). Устюгов в 2017–2020 гг. возглавлял компанию «Инсигма девелопмент», а Ржевцев в 2010–2021 гг. руководил «Инсигмой инвест».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных