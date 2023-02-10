Бывшие топ-менеджеры элитного застройщика Insigma создали новую девелоперскую компанию

Девелопером строящегося на 3-й Магистральной улице на западе Москвы бизнес-центра Orbital общей площадью 27 000 кв. м выступает компания Ultima Development, следует из реестра объектов капитального строительства, опубликованного на сайте столичного правительства в ноябре 2022 г. Сам проект в так называемом «Большом сити» (занимает 3500 га вокруг делового центра «Москва-сити») был анонсирован главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым еще в 2021 г., но его застройщик не раскрывался. Представитель Ultima Development подтвердил, что компания возводит Orbital, под эти цели был приобретен участок площадью в 1 га. Сам бизнес-центр планируется завершить уже в III квартале этого года. Инвестиции в проект собеседник «Ведомостей» раскрывать не стал.