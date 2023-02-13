Газета
Бизнес

В аптеках сократилоcь число сверхдешевых лекарств

У них низкая рентабельность, поэтому производить их невыгодно
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

По данным DSM Group, в 2022 г. в российских аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., следует из данных DSM Group.

Из фармрозницы исчезли такие лекарства, как амлокардин (использовался при артериальной гипертензии, стоимость – 45,3 руб.), глицерин + борная кислота (антисептическое средство, 24,8 руб.), веронакрап (применяемый при кровотечениях и кровоизлияниях, 42 руб.). У последнего, по данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), есть аналоги.

Лекарств в ценовом диапазоне от 50 до 100 руб. в прошлом году стало 3 334 наименования, это на 7% меньше, чем было в позапрошлому году, снижение к 2020 г. составило 15%. А вот число препаратов стоимостью выше 100 руб. за год увеличилось на 3% по сравнению с 2021 г. и на 10,4% по сравнению с 2020 г. – до 15 943 позиций.

Сокращение продаж дешевых препаратов может быть связано с их переходом в более высокую ценовую категорию на фоне инфляции, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Инфляция на лекарства, входящие в список жизненно важных, по данным DSM Group, по итогам года составила 1%, тогда как на все остальные – 12,5%.

Некоторые компании целенаправленно производят лекарства в сверхдешевом ценовом сегменте, планируя зарабатывать за счет объемов продаж, объясняет Беспалов, приводя в пример «Риностоп» от компании «Фармстандарт». При этом, по словам исполнительного директора фармкомпании «Озон фармацевтика» Андрея Горшкова, сверхдешевые препараты не нужны ни производителям, ни потребителям. Для первых основная проблема в их низкой рентабельности, вторые же, не имея специализированных знаний, предпочитают покупать более дорогие препараты, считая, что у них высокое качество.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных