В аптеках сократилоcь число сверхдешевых лекарств

Лекарств в ценовом диапазоне от 50 до 100 руб. в прошлом году стало 3 334 наименования, это на 7% меньше, чем было в позапрошлому году, снижение к 2020 г. составило 15%. А вот число препаратов стоимостью выше 100 руб. за год увеличилось на 3% по сравнению с 2021 г. и на 10,4% по сравнению с 2020 г. – до 15 943 позиций.