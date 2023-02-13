Сеть «Лабквест» запустила продажу франшизы на открытие клиник премиум-класса

Сеть «Лабквест» запустила продажу франшизы на открытие клиник премиум-классаПервая точка уже начала работать в Подмосковье
Медицинская компания «Лабквест» запустила продажу франшизы на открытие клиник премиум-класса. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. Инвестиции в открытие каждой точки, по его словам, составят 7 млн руб. Первым франчайзи стала экс-журналистка «Первого канала» Екатерина Кухарчук. Ее точка уже начала работать в торговом центре Estate Mall в Подмосковье. Площадь клиники составляет 105 кв. м, инвестиции в проект составили 15 млн руб. за счет приобретения дополнительного оборудования, сообщила она. По мнению генерального директора аналитической компании DSM Group Сергея Шуляка, в этом месте у медорганизации нет конкурентов, поэтому она будет востребована.
Для компаний основная ценность приобретения франшизы будет заключаться в использовании бренда, у которого есть лояльная аудитория, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, по его словам, партнерство с лабораторной сетью предоставит покупателю более выгодные условия при закупках оборудования и расходных материалов. Он также обращает внимание на то, что проблемы, связанные со сокращением доходов населения и снижением спроса, в в основном касаются массового рынка, тогда как в премиальном сегменте предпосылок для этого нет. Это позволяет франчайзи достаточно быстро вернуть вложенные инвестиции, считает эксперт.
Компания «Лабквест» была создана в 2017 г. В апреле 2019 г. «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина приобрела 48,78% компании, но спустя год из проекта вышла. Сейчас единственным владельцем является генеральный директор Дарья Пикалюк, сказал ее представитель. Выручка «Лабквеста» в 2021 г. по РСБУ выросла на 41,5% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года до 2,34 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль компании за этот же период составила 76,2 млн руб. против убытка в 13,9 млн руб. годом ранее. Сейчас у компании 13 собственных лабораторий, еще 127 работают по франшизе (в основном в регионах).
В июле 2022 г. «Лабквест» анонсировала открытие многопрофильных медицинских центров «Q-клиника». На начало февраля компания запустила 8 таких клиник в Москве и Московской области, говорится на ее сайте. Лабораторная сеть «Инвитро» тоже развивает собственную медицинскую сеть. Она насчитывает 11 крупных клиник в таком же количестве регионов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Новосибирске. Кроме того, в более 1500 медицинских офисов для взятия биоматериала имеется от одного до четырех кабинетов врачей, рассказал представитель «Инвитро».