Сеть «Лабквест» запустила продажу франшизы на открытие клиник премиум-класса

Для компаний основная ценность приобретения франшизы будет заключаться в использовании бренда, у которого есть лояльная аудитория, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Кроме того, по его словам, партнерство с лабораторной сетью предоставит покупателю более выгодные условия при закупках оборудования и расходных материалов. Он также обращает внимание на то, что проблемы, связанные со сокращением доходов населения и снижением спроса, в в основном касаются массового рынка, тогда как в премиальном сегменте предпосылок для этого нет. Это позволяет франчайзи достаточно быстро вернуть вложенные инвестиции, считает эксперт.