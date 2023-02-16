Минцифры дважды оплатило операторам подключение школ к интернету

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций попыталось через суд взыскать с «Мегафона» 28 млн руб. за уже оказанные оператором услуги по подключению школ к интернету. Министерство мотивировало свой иск тем, что оператор ввел ведомство в заблуждение и скрыл, что интернет в эти школы уже был проведен. На заседании 15 февраля 2023 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минцифры. Но министерство еще может оспорить это решение в вышестоящей инстанции.