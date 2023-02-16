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Минцифры дважды оплатило операторам подключение школ к интернету

Теперь ведомство пытается через суд вернуть 28 млн рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций попыталось через суд взыскать с «Мегафона» 28 млн руб. за уже оказанные оператором услуги по подключению школ к интернету. Министерство мотивировало свой иск тем, что оператор ввел ведомство в заблуждение и скрыл, что интернет в эти школы уже был проведен. На заседании 15 февраля 2023 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минцифры. Но министерство еще может оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

Иск был подан еще в ноябре 2022 г., но суть исковых требований тогда не раскрывалась. Отмечалось только, что претензии министерства касались госконтракта 2019 г., свои обязательства по которому «Мегафон» считает выполненными в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных