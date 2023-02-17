НЛМК договаривается о продаже своих заводов на Урале и в Калужской области

Группа НЛМК Владимира Лисина продает свой сортовой дивизион – заводы на Урале и в Калужской области. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к одной из компаний, ведущей переговоры, и собеседник в компании – покупателе продукции НЛМК.