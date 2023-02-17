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НЛМК договаривается о продаже своих заводов на Урале и в Калужской области

Активами интересуются ПМХ и «Новосталь-М»
Надежда Синцова
Единственным новым предприятием сортового дивизиона НЛМК является мини-милл в Калужской области (на фото) / Сергей Савостьянов / ТАСС

Группа НЛМК Владимира Лисина продает свой сортовой дивизион – заводы на Урале и в Калужской области. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к одной из компаний, ведущей переговоры, и собеседник в компании – покупателе продукции НЛМК.

Претендентами на покупку являются Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель ПМХ и гендиректор «Новосталь-М» Никита Рыбленков отказались от комментариев. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу НЛМК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных