НЛМК договаривается о продаже своих заводов на Урале и в Калужской области

НЛМК договаривается о продаже своих заводов на Урале и в Калужской областиАктивами интересуются ПМХ и «Новосталь-М»
Группа НЛМК Владимира Лисина продает свой сортовой дивизион – заводы на Урале и в Калужской области. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к одной из компаний, ведущей переговоры, и собеседник в компании – покупателе продукции НЛМК.
Претендентами на покупку являются Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель ПМХ и гендиректор «Новосталь-М» Никита Рыбленков отказались от комментариев. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу НЛМК.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам