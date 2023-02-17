Рынок кикшеринга в России к 2025 году должен вырасти втрое

Рынок кикшеринга в России к 2025 году должен вырасти втроеЕму помогут региональная экспансия операторов и рост количества поездок на пользователя
Объем рынка услуг аренды электросамокатов (кикшеринг) в России вырастет к 2025 г. втрое к результату 2022 г. и достигнет 39,5 млрд руб. Чуть более чем в 3 раза вырастет и количество поездок на электросамокатах – до 337 млн. Об этом говорится в исследовании рынка кикшеринга, подготовленном отраслевым порталом о городских сервисах «Трушеринг» (есть у «Ведомостей»).
На этом рынке в России представлено три ключевых оператора – «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент», их совокупная доля в 2022 г. составила почти 94% (рост на 3 процентных пункта за год). Всего же в стране работает около 40 компаний, сдающих самокаты в поминутную аренду более чем в 170 городах.
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