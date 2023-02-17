Рынок кикшеринга в России к 2025 году должен вырасти втрое

На этом рынке в России представлено три ключевых оператора – «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент», их совокупная доля в 2022 г. составила почти 94% (рост на 3 процентных пункта за год). Всего же в стране работает около 40 компаний, сдающих самокаты в поминутную аренду более чем в 170 городах.