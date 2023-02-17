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Рынок кикшеринга в России к 2025 году должен вырасти втрое

Ему помогут региональная экспансия операторов и рост количества поездок на пользователя
Денис Ильюшенков Екатерина Кинякина
По итогам 2022 г. в парках российских операторов было 192 000 электросамокатов, на которых 15,5 млн пользователей совершили 103,5 млн поездок / Максим Стулов / Ведомости

Объем рынка услуг аренды электросамокатов (кикшеринг) в России вырастет к 2025 г. втрое к результату 2022 г. и достигнет 39,5 млрд руб. Чуть более чем в 3 раза вырастет и количество поездок на электросамокатах – до 337 млн. Об этом говорится в исследовании рынка кикшеринга, подготовленном отраслевым порталом о городских сервисах «Трушеринг» (есть у «Ведомостей»).

На этом рынке в России представлено три ключевых оператора – «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент», их совокупная доля в 2022 г. составила почти 94% (рост на 3 процентных пункта за год). Всего же в стране работает около 40 компаний, сдающих самокаты в поминутную аренду более чем в 170 городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных